सीधी कलेक्टर ने गांव में रात 12 बजे सजाई जनचौपाल, समस्याओं का निपटारा ऑन स्पॉट
सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा ने आधी रात को अमिलिया गांव में जनचौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं निपटाईं और अफसरों को नसीहत दी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 12:58 PM IST
सीधी : सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा की आधी रात की जनचौपाल जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है. खास बात ये है कि ये जन चौपाल गांव में लगाई गई. इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं का तत्काल निराकरण कर अफसरों को चेतावनी दी. कलेक्टर ने ग्रामीणों से वादा किया जिन शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ, उसके लिए एक माह का समय दें. यदि इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
कोई रिश्वत मांगता है सीधे मुझे शिकायत करें
सीधी जिला मुख्यालय से करीब 50 किमी दूर स्थित अमिलिया गांव में जैसे ही कलेक्टर समेत अफसरों के आने की जानकारी मिली तो बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए. फिर रात 12 बजे जनचौपाल लगाई गई. कलेक्टर ने ग्रामीणों की हर समस्या को गौर से सुना. अधिकांश समस्याओं का मौके पर निराकरण किया. कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा "यदि किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार या पैसे की मांग की शिकायत सामने आती है तो संबंधित व्यक्ति सीधे उनसे संपर्क करे."
एक सप्ताह में कार्यप्रणाली नहीं सुधारी तो कार्रवाई
कलेक्टर ने अफसरों को निर्देशित किया "जनता का कोई भी काम लंबित नहीं रहना चाहिए और बहानेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी." जनचौपाल के दौरान अमिलिया के पटवारी और आरआई के खिलाफ मिली कई शिकायतों पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा "फिलहाल इन्हें सुधार का मौका दिया जा रहा है, लेकिन यदि एक सप्ताह के भीतर कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई करते हुए हटाया जाएगा."
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एसडीएम व जनपद सीईओ को दिए निर्देश
जनचौपाल में सिहावल एसडीएम राजेश शुक्ला और जनपद सीईओ रश्मि पांडे को भी सभी आवेदनों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. नलजल योजना में आ रही समस्याओं को लेकर भी कलेक्टर ने पीएचई विभाग के इंजीनियर राम प्रजापति को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य में लापरवाही न बरती जाए और जनता को समय पर सुविधा उपलब्ध कराई जाए.
ग्राम पंचायत हटवा और पहाड़ी क्षेत्रों में अनाथ बच्चों को योजनाओं का लाभ न मिलने पर महिला बाल विकास अधिकारी अन्नसूइया वाजपेई को कड़ी फटकार लगाई गई. सीधी कलेक्टर ने कहा "पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ हर हाल में मिलना चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी."