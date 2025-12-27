ETV Bharat / state

प्रॉपर्टी के कागज पर नाम चढ़वाने को मांगी 50 हजार की घूस, लोकायुक्त टीम ने ठिकाने लगाए होश

मामला वारिसाना नाम दर्ज कराने से जुड़ा है. स्टेनो रामहित तिवारी ने इस कार्य के एवज में पीड़ित गजेंद्र सिंह पटेल से 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी. जानकारी के अनुसार आरोपी पहले ही रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 25 हजार रुपये ले चुका था. शेष रकम की दूसरी किस्त के तौर पर आज 10 हजार रुपये लेते समय लोकायुक्त टीम ने उसे धर दबोचा.

आरोपी स्टेनो ने गजेंद्र सिंह पटेल से की थी 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग

सीधी: सीधी में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. रीवा लोकायुक्त की 12 सदस्यीय टीम ने शुक्रवार शाम करीब 5 बजे चुरहट SDM कार्यालय में पदस्थ स्टेनो रामहित तिवारी को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई लोकायुक्त इंस्पेक्टर एसआर. मरावी के नेतृत्व में की गई.

लोकायुक्त निरीक्षक ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा करीब 15 दिन पहले लिखित शिकायत की गई थी. शिकायत मिलने के बाद टीम ने पूरे मामले का सत्यापन किया. जांच में आरोप सही पाए जाने पर जाल बिछाया गया और आज आरोपी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी स्टेनो को आगे की कार्रवाई के लिए चुरहट के स्थानीय सर्किट हाउस ले जाया गया. जहां लोकायुक्त टीम की विधिक प्रक्रिया और पूछताछ जारी है.

आरोपी को रंगे हाथ पकड़वाने के बाद मौके से भाग गया शिकायतकर्ता

हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम में एक चौंकाने वाला पहलू भी सामने आया है. शिकायतकर्ता, आरोपी को रंगे हाथ पकड़वाने के बाद मौके से भाग गया और कार्रवाई के दौरान मौजूद नहीं रहा. इसके बावजूद लोकायुक्त टीम ने साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया.

मध्य प्रदेश के कार्यालयों में भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. हाल ही में छिदवाड़ा लोकायुकत ने ब्लॉक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर सत्येंद्र जैन को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. इससे पहले सिवनी में लोकायुक्त पुलिस ने वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स निगम के प्रबंधक को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था.