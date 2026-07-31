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चुरहट में 4 दिन पहले जन्मी बेटी को मां ने ही पानी से भरे ड्रम में डुबोकर मार डाला

चुरहट के बेलकी गांव में 4 दिन की नवजात बालिका की हत्या में उसी की मां गिरफ्तार. पानी से भरे ड्रम में मिला था शव.

Sidhi Mother killed newborn
चुरहट में 4 दिन पहले जन्मी बेटी को मां ने ही मार डाला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 7:56 PM IST

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सीधी : चार दिन पहली जन्मी नवजात एक ड्रम में मृत अवस्था में मिली तो सनसनी फैल गई. पुलिस को पहली ही नजर में लगा कि मामला संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का है. पुलिस ने जब परिजनों के साथ ही नवजात की मां से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि कातिल तो मां ही है. मामला सीधी जिले के चुरहट थाना अंतर्गत भेलकी गांव का है. पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

अस्पताल में 4 दिन पहले ही जन्मी थी बेटी

पुलिस को सूचना मिली थी कि एक नवजात बालिका का पानी से भरे नीले ड्रम में डूबी हालात में शव मिला है. महज 4 दिन पहले जन्मी नवजात को डेडबॉडी इस प्रकार पानी से भरे ड्रम में मिलने से पुलिस को साफ लगा कि ये प्योर मर्डर है. चुरहट पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की. पंकज पटेल (23 वर्ष) की पत्नी सोनू पटेल (21 वर्ष) ने 26 जुलाई 2026 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट में स्वस्थ बालिका को जन्म दिया था. 28 जुलाई की सुबह लगभग 11 बजे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ्य अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. इसके बाद परिजन लेकर घर पहुंचे.

परिजनों ने डायल 112 पर दी सूचना

परिजनों के अनुसार गुरुवार 30 जुलाई सुबह लगभग 11:30 बजे बच्ची घर में दिखाई नहीं दी. काफी देर तक इधर-उधर तलाश करने के बाद परिजनों की नजर घर में रखे पानी से भरे नीले ड्रम पर पड़ी. ड्रम में देखने पर नवजात पानी में डूबी हुई मिली. परिजनों ने तत्काल डायल 112 पर सूचना दी और नवजात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट लेकर पहुंचे. चिकित्सकों ने जांच के बाद नवजात बालिका को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस जांच शुरू हुई.

पुलिस ने सख्ती की तो टूट गई नवजात की मां

पुलिस ने परिजनों के अलावा नवजात की मां से लंबी पूछताछ की. पुलिस ने ये जानने की कोशिश की महज 4 दिन की नवजात बच्ची पानी से भरे ड्रम के अंदर कैसे पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल की परिस्थितियों तथा अन्य सभी पहलुओं की जांच की. थाना प्रभारी चुरहट रीता त्रिपाठी ने बताया "नवजात बालिका की संदिग्ध मौत के मामले में बच्ची की मां को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में सामने आया कि नवजात की मौत पानी से भरे ड्रम में डुबोने से हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृत्यु का कारण पानी में डूबने से श्वासावरोध बताया गया है."

मानसिक रूप से परेशान थी महिला

थाना प्रभारी चुरहट रीता त्रिपाठी ने बताया "30 जुलाई 2026 को ग्राम भेलकी निवासी पंकज पटेल की 5 दिन की नवजात पुत्री की संदिग्ध मृत्यु की सूचना मिली थी. प्रथम दृष्टया नवजात की मां सोनू पटेल (21 वर्ष) प्रसव के बाद मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान थी. कथित रूप से पालन-पोषण की जिम्मेदारी को लेकर चिंता के कारण उसने 30 जुलाई को घर के आंगन रखे पानी से भरे ड्रम में अपनी नवजात बच्ची को डुबो दिया, जिससे उसकी मौत हो गई." सीएमएचओ डॉ. अशोक खरे ने बताया "पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बच्ची की मौत का कारण पानी में डूबने से श्वासावरोध होना पाया गया."

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