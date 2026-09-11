ETV Bharat / state

एंबुलेंस बीमार, अस्पताल भी वेंटीलेटर पर! नहीं मिली ऑक्सीजन, 6 साल के बालक का दम घुटा

सीधी में आदिवासी बैगा समाज का मासूम बालक इलाज नहीं मिलने से मौत का शिकार, मनोज कुमार शुक्ला की रिपोर्ट.

Churhat hospital Negligence
एंबुलेंस में नहीं मिली ऑक्सीजन, बच्चे की मौत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 12:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सीधी : चुरहट अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. कैमोर पहाड़ क्षेत्र से इलाज के लिए लाए गए 6 वर्षीय आदिवासी बैगा बालक की रीवा ले जाते समय मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध होने के बावजूद ऑक्सीजन मास्क नहीं था. बाद में 108 एंबुलेंस में भी पर्याप्त ऑक्सीजन व्यवस्था नहीं मिली.

रेफर में समय बर्बाद करने का आरोप

बालक की गुरुवार दोपहर अचानक तबीयत बिगड़ गई. बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने पर उसकी मां चुरहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची. इसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया. पीड़ित परिजनों के अनुसार रेफर की प्रक्रिया पूरी होने में 40 मिनट से अधिक का समय लग गया. इस दौरान बच्चे को ऑक्सीजन देने के लिए अस्पताल में मास्क तलाशा गया, लेकिन मास्क उपलब्ध नहीं हो सका.

रीवा पहुंचने से पहले बच्चे की मौत

परिजनों ने आरोप लगाया "मशीन से सीधे ऑक्सीजन सप्लाई देने का प्रयास किया गया. इसके बाद 108 एंबुलेंस पहुंची. उसमें भी ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी. इसके अलावा 108 एम्बुलेंस वाहन को सीधी से चुरहट पहुंचने में करीब डेढ़ घंटे का समय लगा. गंभीर हालत में बच्चे को चुरहट से रीवा ले जाया गया लेकिन शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे रीवा पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई है." पीड़ित मां का कहना है "यदि 108 एंबुलेंस में ऑक्सीजन की व्यवस्था होती तो शायद उसका बेटा जिंदा होता."

सीएमएचओ ने स्वीकारा, एंबुलेंस कई दिनों से खराब

सीएमएचओ डॉ. अशोक खरे ने बताया "एंबुलेंस काफी दिनों से खराब है. इस संबंध में कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक सुधार नहीं हुआ. अब वरिष्ठ कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जाएगी और इस तरह की घटना में जिम्मेदारी भी तय की जाएगी."

TAGGED:

CHURHAT HOSPITAL NEGLIGENCE
AMBULANCE NO OXYGEN
TRIBAL BAIGA CHILD DEATH
SIDHI HEALTH SERVICES
SIDHI CHILD SUFFOCATE DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.