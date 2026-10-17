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रेलमार्ग से जुड़ा चुरहट, रीवा-चुरहट सेक्शन पर ट्रायल, पहली बार पहुंची ट्रेन, देखिए मेमू की समयसारिणी

रेलमार्ग से जुड़ा चुरहट, रीवा-चुरहट सेक्शन पर ट्रायल ( ETV BHARAT )

सीधी : चुरहट भी रेलमार्ग से जुड़ गया है. पहली बार मेमू ट्रेन चुरहट पहुंची तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. चुरहट के इतिहास में 17 अक्टूबर 2026 की तिथि दर्ज हो गई. इसी दिन रीवा-चुरहट रेलखंड पर ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ. बघवार और रामपुर नैकिन होते हुए ट्रेन चुरहट पहुंची. अभी लोगों को मेमू की नियमित सुविधा के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ेगा.

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