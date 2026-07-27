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छुहिया घाटी में प्राकृतिक सुंदरता के बीच रीवा रियासत का इतिहास समेटे शिकारगाह बदहाल

स्थानीय नागरिक शैलेंद्र सिंह बताते हैं "छुहिया घाटी के बीच पहाड़ पर बना शिकारगाह रीवा रियासत के राजाओं द्वारा बनवाया गया था. इसका निर्माण 1914 में महाराज व्यंकट रमण सिंह जूदेव के समय शुरू हुआ था, 1928 में महाराजा गुलाब सिंह जूदेव के समय इसे फिर से आगे बढ़ाया गया और आगे के वर्षों में यह ढांचा बनकर पूरा हुआ. रीवा रियासत की इतिहास की कुछ किताबों में बताया गया है कि इसका काम अलग-अलग चरणों में हुआ."

सीधी : छुहिया घाटी का आधा हिस्सा रीवा और आधा हिस्सा सीधी जिले में आता है. घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरी यह घाटी सिर्फ अपनी भौगोलिक बनावट के लिए नहीं, बल्कि यहां मौजूद ऐतिहासिक शिकारगाह यानी कोठी के कारण भी महत्वपूर्ण मानी जाती है. रीवा रियासत के राजघराने से जुड़ा हुआ यह स्थल आज पूरी तरह से जर्जर हालत में है. इसकी ऐतिहासिक पहचान आज भी लोगों को आकर्षित करती है.

इतिहास के जानकार बताते हैं कि यह स्थान केवल एक भवन नहीं, बल्कि इस समय की राजसी जीवनशैली और वन्य क्षेत्र से जुड़े उपयोगों का केंद्र भी माना जाता रहा. ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां से जंगल की पूरी घाटी, आसपास के मैदानों का व्यापक दृश्य देखने को मिलता है. यही वजह है कि इसे शिकारगाह के रूप में चुना गया था. उस समय राजघराने के लिए ऐसे स्थान शिकार, विश्राम, निगरानी और प्राकृति की गोद में ठहरने के लिए उपयोगी माने जाते थे.

रीवा के राजा ने बनवाया था शिकारगाह (ETV BHARAT)

शिकारगाह के कई हिस्से क्षतिग्रस्त

बघवार गांव स्थित छुहिया घाटी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पहले से ही पहचानी जाती रही है. यह एक ऐसा भवन है जो कि दो जिलों की सीमाओं में है. पहाड़ों, चट्टानों, हरियाली और दूर तक फैले दृश्य इस इलाके को बेहद खास बनाते हैं. इसी वातावरण में बना यह शिकारगाह आज भी इतिहास और प्रकृति का अनोखा मेल प्रस्तुत करता है. यह स्थान रीवा जिले और सीधी जिले की सीमा पर स्थित होने के कारण रणनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा है. यह ऐतिहासिक ढांचा वीरान अवस्था में है. भवन के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. कुछ अंदरूनी हिस्सों में तोड़फोड़ के निशान हैं.

पूरी छुहिया घाटी वन विभाग के अधीन

शिकारगाह के नीचे के हिस्से मे वन विभाग की चौकी है. पूरा क्षेत्र वन विभाग की निगरानी में आता है. यह स्थान वर्तमान में वन क्षेत्र के संरक्षण से जुड़ा हुआ माना जाता है. इतिहासकार रामजी शुक्ला का कहना है "यह स्थल रीवा रियासत की महत्वपूर्ण विरासत है. यदि समय रहते संरक्षण और मरम्मत नहीं की गई तो इसकी ऐतिहासिक पहचान धीरे-धीरे खत्म हो सकती है. ऐसे स्थलों को न केवल बचाया जाना चाहिए, बल्कि इन्हें पर्यटन और स्थानीय इतिहास से जोड़कर भी संवारा जा सकता है."

सीधी की डीएफओ प्रीती अहिरवार का कहना है "शिकारगाह रीवा और सीधी जिले की सीमा पर स्थित है. वहां करीब डेढ़ सौ साल पुराना भवन है, मेंटेनेंस के लिए अतिरिक्त रूप से कोई खर्च नहीं आता है लेकिन फिर भी हमारी टीम सतत निगरानी बनाए हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति उसे नुकसान ना पहुंचाए."