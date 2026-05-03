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सीधी में भैंस चराने गए 2 मासूमों की तालाब में डूबने से मौत, शव देख गांव में मची चीख-पुकार

सीधी में भैंस चराने गए 2 बच्चे तालाब में डूबे, हादसे की जांच में जुटी पुलिस, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

SIDHI 2 CHILDREN DROWNED IN POND
भैंस चराने गए 2 मासूमों की तालाब में डूबने से मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 4:04 PM IST

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सीधी: मझौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नेबूहा में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां दोपहर 12 बजे तालाब में डूबने से 2 मासूम की मौत हो गई. इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

भैंस चराने गए थे दोनों बच्चे

ग्राम पंचायत नेबूहा निवासी सिद्धांत साहू उम्र 12 वर्ष पिता सूर्यमणी साहू और सलेन्द्र साहू उम्र 11 वर्ष पिता अनिल साहू, रविवार सुबह भैंस चराने के लिए घर से निकले थे. जिसके बाद दोनों बच्चे गांव के तालाब के पास पहुंचे और भैंस को पानी पिलाने के दौरान खुद भी तालाब में उतर गए. इसी दौरान गहराई अधिक होने के कारण दोनों बच्चे संतुलन खो बैठे और पानी में डूब गए.

Sidhi 2 children drowned
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

बच्चे घर नहीं लौटे, तो परिजनों ने शुरू की तलाश

ग्रामीणों ने बताया कि हादसे के समय आस-पास कोई मौजूद नहीं था, जो बच्चों को बचा सके. काफी देर तक जब बच्चे घर नहीं लौटे, तो परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की. जब ग्रामीणों की मदद से तालाब में तलाश की गई, तो दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए. बच्चों को शव मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई और चीख-पुकार मच गई.

Buffaloes grazing children drowned
घटना की जांच में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस

इस घटना की सूचना मिलते ही मझौली थाना प्रभारी विशाल शर्मा अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल स्थिति का जायजा लिया. वहीं, थाना प्रभारी विशाल शर्मा ने बताया कि "मौके पर पुलिस टीम पहुंची थी, जहां मर्ग कायम कर लिया गया है. दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी भी जांच-पड़ताल की जा रही है."

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