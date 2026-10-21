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एक साल से युवक को आ रहे सपने, दुर्गम पहाड़ से मां दुर्गा की प्रतिमा निकलने का दावा, उमड़ी भीड़

सीधी में दुर्गा मां प्रकट होने का दावा ( ETV Bharat )

सीधी: रामपुर नैकिन जनपद पंचायत के भवरसेन के पहाड़ की ऊंचाई पर एक पत्थर में माता की आकृति दिखाई देने की जानकारी सामने आने के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. नवरात्रि के दौरान शुरू हुई इस घटना को ग्रामीण आस्था से जोड़कर देख रहे हैं. वहीं, दावा है कि इंदौर के पीथमपुर में नौकरी करने वाले एक व्यक्ति बसंत लाल सिंह गोंड़ को लगातार सपने आने के बाद मां काली की यह आकृति मिली है. जहां अष्टमी से शुरू हुआ श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला नवमी और दशहरे तक हजारों की भीड़ में बदल गया. हालांकि ईटीवी भारत इसके प्रतिमा होने की सच्चाई का दावा नहीं करता.

गांव लौटकर माता की तलाश रामपुर नैकिन तहसील के ग्राम छिरोही निवासी बसंत लाल सिंह गोंड़ ने बताया कि, ''वह पीथमपुर में रहकर नौकरी करते थे. जहां करीब एक साल से उन्हें माता से संबंधित अनुभव हो रहा था, लेकिन इस बार नवरात्रि के पहले दिन से लगातार सपने आने लगे और बेचैनी बढ़ने लगी. सपनों में माता उन्हें अपने स्थान पर आने के लिए कहती थीं. इसी वजह से उनका काम में मन नहीं लग रहा था और वह कई दिनों तक नौकरी पर भी नहीं गए.''