एक साल से युवक को आ रहे सपने, दुर्गम पहाड़ से मां दुर्गा की प्रतिमा निकलने का दावा, उमड़ी भीड़
मध्य प्रदेश के सीधी में दिखा एक अनोखा चमत्कार, भंवर सेन पहाड़ी पर प्रकट हुई दुर्गा माता. माता ने सपने में युवक को बुलाया. मनोज-शुक्ला-की-रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 12:31 PM IST
सीधी: रामपुर नैकिन जनपद पंचायत के भवरसेन के पहाड़ की ऊंचाई पर एक पत्थर में माता की आकृति दिखाई देने की जानकारी सामने आने के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. नवरात्रि के दौरान शुरू हुई इस घटना को ग्रामीण आस्था से जोड़कर देख रहे हैं. वहीं, दावा है कि इंदौर के पीथमपुर में नौकरी करने वाले एक व्यक्ति बसंत लाल सिंह गोंड़ को लगातार सपने आने के बाद मां काली की यह आकृति मिली है. जहां अष्टमी से शुरू हुआ श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला नवमी और दशहरे तक हजारों की भीड़ में बदल गया. हालांकि ईटीवी भारत इसके प्रतिमा होने की सच्चाई का दावा नहीं करता.
गांव लौटकर माता की तलाश
रामपुर नैकिन तहसील के ग्राम छिरोही निवासी बसंत लाल सिंह गोंड़ ने बताया कि, ''वह पीथमपुर में रहकर नौकरी करते थे. जहां करीब एक साल से उन्हें माता से संबंधित अनुभव हो रहा था, लेकिन इस बार नवरात्रि के पहले दिन से लगातार सपने आने लगे और बेचैनी बढ़ने लगी. सपनों में माता उन्हें अपने स्थान पर आने के लिए कहती थीं. इसी वजह से उनका काम में मन नहीं लग रहा था और वह कई दिनों तक नौकरी पर भी नहीं गए.''
पत्थर में माता की आकृति
बसंत सिह ने दावा करते हुए यह भी बताया कि, ''नवरात्रि की चौथी तिथि को फिर सपना आया, जिसके बाद उन्होंने 13 अक्टूबर को पीथमपुर से गांव के लिए निकल लिए और 14 अक्टूबर को घर पहुंचे. अगले दिन 15 अक्टूबर को वह उस स्थान पर पहुंचे, जहां सपने में माता के होने की बात बताई गई थी. जहां उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे काफी देर तक तलाश की और उसी दिन एक पत्थर में माता की आकृति दिखाई देने का दावा किया. वहीं इसके बाद उन्होंने स्नान कर जल से अभिषेक किया और माता का श्रृंगार किया.''
माता का स्वरूप मान रहे श्रद्धालु
शिकारगंज गांव निवासी शैलेंद्र सिंह ने बताते हैं कि, ''उन्हें दशहरे के दिन इस स्थान की जानकारी मिली. इसके बाद वह परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचे. उनके अनुसार, उस पत्थर के निचले हिस्से में आंख और नाक जैसी आकृति दिखाई देती है, जिसे श्रद्धालु माता का स्वरूप मान रहे हैं.''
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दुर्गम पहाड़ी पर पहुंचना चुनौती
हालांकि स्थानीय लोगों के अनुसार, यह स्थान पहाड़ के ऊपरी हिस्से में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 300 से 400 फीट बताई जा रही है. यहां तक पहुंचने के लिए सुगम रास्ता नहीं होने की वजह से श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ रही है. इसके बावजूद वहीं आसपास के गांवों से महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. हालांकि यह स्थान क्षेत्र में आस्था और कौतूहल का केंद्र बना हुआ है.
रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर और एप्लाइड जियोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. डीके सिंह ने कहा, "उस क्षेत्र में पाए जाने वाला पत्थर बलुआ मिक्स पत्थर है, जिसकी वजह से अगर सबसे अधिक साल में पत्थर जमीन तीन से दबा रहता है तो उसमें कुछ निशान पड़ जाते हैं. शायद पत्थर के नीचे कुछ छोटे पत्थर या ठोस अपशिष्ट पदार्थ रहे होंगे. इसकी वजह से इस प्रकार की आकृति निर्मित हो गई है. नवरात्रि के समय किसी ने इस पत्थर को ढूंढा इसीलिए इसमें आस्था को जोड़ा गया है."