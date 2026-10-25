गांव में पैसे कमाने लगे ग्रामीण, परिवार छोड़ नहीं जा रहे परदेश, सीधी के बकवा में 75% पलायन कम
सीधी के बकवा गांव में 75% कम हुआ पलायन, पारम्परिक कर्मा, शैला और गुड़ुम्ब बाजा की थाप से बदली गांव की तस्वीर. मनोज शुक्ला रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 3:21 PM IST
सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी का वह गांव जो अपने पलायन के लिए जाना जाता था, उस गांव की पहचान अब बदल रही है. जी हां हम बात कर रहे हैं सीधी के आदिवासी अंचल क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत बकवा की. ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस गांव से अब 75 फीसदी पलायन पर रोक लग गई है. बकवा गांव आज अपनी लोककला और पारंपरिक संस्कृति के दम पर एक नई पहचान बना रहा है. पलायन करने वाले ग्रामीण अब अपनी परंपराओं को ही आजीविका का साधन बना रहे हैं. वहीं लोकनृत्य और पारंपरिक वाद्ययंत्रों के माध्यम से गांव में रोजगार के अवसर बढ़े हैं.
परंपरा को बनाया रोजगार का माध्यम
ग्राम पंचायत बकवा की खास बात यह है कि यहां लोककला केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ग्रामीणों की आजीविका और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है. जहां गांव के कलाकार गुड़ुम्ब बाजा, कर्मा, शैला, अहिराई लाठी, चमराई लाठी, सुआ और कजली जैसे पारंपरिक नृत्यों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं. मध्य प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित कार्यक्रमों में उन्हें प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया जाता है. इसके बदले कलाकारों को पारिश्रमिक भी मिलता है.
वहीं गांव के लालबहादुर घासी, केसमनी घासी, दुलारे घासी, दानबहादुर घासी, बंसलाल घासी, बुधनी घासी, मानकुमारी घासी, किरण घासी, लल्ली घासी और नन्हे घासी सहित कई कलाकार इस परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. जहां इन कलाकारों ने समिति के साथ जुड़कर लोककला को गांव से बाहर तक पहुंचाने का प्रयास किया है.
90 साल से अधिक उम्र के कलाकार भी सक्रिय
बकवा गांव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां लोककला की विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रही है. इस गांव में 90 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग कलाकार भी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, जबकि युवा अपने पूर्वजों से पारंपरिक नृत्य और वाद्ययंत्र बजाने की कला सीख रहे हैं. जहां बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं का उत्साह इस सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने में मदद कर रहा है.
इस गांव के कलाकारों का कहना है कि यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन करीब 20 से 25 वर्ष पहले इसका प्रचलन काफी कम हो गया था. इसके बाद में ग्रामीणों ने इसे दोबारा जीवित करने और रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम शुरू किया. जहां अब यही कला गांव के युवाओं के लिए आजीविका का विकल्प बन रही है.
स्थानीय कलाकार कराएंगे पर्यटकों को आनंद की अनुभूति
इतना ही नहीं सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा का कहना है कि "बकवा की लोककला को पर्यटन और रोजगार से जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि लोककला को केवल किसी बड़े अतिथि या जनप्रतिनिधि के आगमन तक सीमित नहीं रखा जाएगा. क्षेत्र के संजय टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र के कई गांवों में होमस्टे विकसित किए गए हैं. यहां योजना है कि इन होमस्टे में ठहरने वाले पर्यटकों को शाम के समय एक स्थान पर एकत्रित कर स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां दिखाई जाएं.
वहीं इस पहल से ग्रामीण कलाकारों को नियमित कार्यक्रम मिल सकते हैं और उनकी आय के अवसर बढ़ सकते हैं. जहां साथ ही दूसरे प्रदेशों और विदेशों से आने वाले पर्यटकों को सीधी की आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक नृत्य और लोकजीवन को करीब से जानने का अवसर मिलेगा. इससे स्थानीय पर्यटन को भी एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है."
सास-ससुर से सीखी कर्मा नृत्य की कला
इस गांव की 45 वर्षीय बुधनी देवी भी कर्मा नृत्य की कलाकार हैं. वे बताती हैं कि "उन्होंने अपनी सास और ससुर से यह कला सीखी है. अब वह गांव से दूर-दूर तक जाकर कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं. जहां उनके मुताबिक, नृत्य करने से उन्हें आनंद मिलता है और अपनी संस्कृति को बचाए रखने का अवसर भी मिलता है. इस कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें पारिश्रमिक मिलता है, जिससे यह कला रोजगार का साधन भी बन रही है."
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18 साल की उम्र में गए बाहर, अब गांव में ही बना रहे पहचान
बकवा गांव के 25 वर्षीय दानबहादुर घासी इसकी मिसाल हैं कि लोककला युवाओं को पलायन से वापस जोड़ सकती है. वे बताते हैं कि "18 वर्ष की उम्र में वह नौकरी करने के लिए दूसरे प्रदेश चले गए थे. इसके बाद पिता और गांव के लोगों ने उन्हें समझाया कि यदि गांव में रहकर भी अच्छी कमाई की जा सकती है, तो बाहर जाने की जरूरत क्यों है. इसके बाद उन्होंने अपना पुराना काम छोड़ दिया और गांव में रहकर लोकनृत्य को अपनाया. वहीं अब वह खुद प्रस्तुति देने के साथ दूसरे युवाओं को भी इस कला का प्रशिक्षण दे रहे हैं."
यह बकवा की कहानी बताती है कि पारंपरिक संस्कृति को संरक्षण देने के साथ उसे रोजगार से जोड़ना ग्रामीण विकास का प्रभावी माध्यम बन सकता है. लोगों का मानना है की यदि कलाकारों को नियमित मंच, उचित पारिश्रमिक और पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं मिलती हैं, तो यह मॉडल दूसरे आदिवासी गांवों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है.