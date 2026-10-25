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गांव में पैसे कमाने लगे ग्रामीण, परिवार छोड़ नहीं जा रहे परदेश, सीधी के बकवा में 75% पलायन कम

सीधी के बकवा में 75 प्रतिशत पलायन कम ( Getty Image )

सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी का वह गांव जो अपने पलायन के लिए जाना जाता था, उस गांव की पहचान अब बदल रही है. जी हां हम बात कर रहे हैं सीधी के आदिवासी अंचल क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत बकवा की. ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस गांव से अब 75 फीसदी पलायन पर रोक लग गई है. बकवा गांव आज अपनी लोककला और पारंपरिक संस्कृति के दम पर एक नई पहचान बना रहा है. पलायन करने वाले ग्रामीण अब अपनी परंपराओं को ही आजीविका का साधन बना रहे हैं. वहीं लोकनृत्य और पारंपरिक वाद्ययंत्रों के माध्यम से गांव में रोजगार के अवसर बढ़े हैं.

परंपरा को बनाया रोजगार का माध्यम