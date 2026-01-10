सीधी की अनामिका को मोहन यादव बनाएंगे डॉक्टर, रोती बैगा आदिवासी बिटिया ने मांगी थी मदद
सीधी की बैगा बिटिया अनामिका को मिलेगी पूरी मदद, नीट कोचिंग से लेकर मेडिकल कॉलेज का खर्च उठाने का मोहन सरकार ने किया वादा.
सीधी: ग्राम डेवा की रहने वाली बैगा समुदाय की बिटिया अनामिका बैगा को लेकर सामने आए मामले में अब बड़ा और राहत भरा अपडेट सामने आया है. शनिवार सुबह करीब 11 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर पोस्ट साझा करते हुए स्पष्ट किया कि अनामिका को उसकी पढ़ाई के लिए पूरी सरकारी सहायता दी जाएगी. मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद न केवल अनामिका, बल्कि उसके परिवार और क्षेत्र के लोगों में भी नई उम्मीद जगी है.
अनामिका का डॉक्टर बनने का सपना होगा साकार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि "शुक्रवार को सीधी प्रवास के दौरान बिटिया अनामिका बैगा ने उनसे पढ़ाई में मदद के लिए अनुरोध किया था. इसके बाद जब पूरे मामले की जानकारी ली गई तो यह तथ्य सामने आया कि अनामिका फिलहाल नीट परीक्षा की तैयारी कर रही है और उसे कोचिंग की पढ़ाई तथा छात्रावास की सुविधा के लिए सहायता की आवश्यकता है. मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अनामिका ने अभी तक नीट की परीक्षा नहीं दी है, लेकिन वह पूरी लगन और मेहनत से इसकी तैयारी कर रही है."
'बेटी की हर संभव मदद करेगी प्रदेश सरकार'
जानकारी संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अनामिका के लिए तत्काल उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि उसकी तैयारी में कोई बाधा न आए. मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में यह भी भरोसा दिलाया कि भविष्य में यदि अनामिका का मेडिकल कॉलेज में चयन होता है, तो राज्य सरकार की ओर से उसे हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी.
कल सीधी प्रवास के दौरान बिटिया सुश्री अनामिका बैगा ने पढ़ाई में मदद हेतु अनुरोध किया था। जानकारी प्राप्त करने पर यह संज्ञान में आया कि अनामिका अभी NEET की तैयारी कर रही है और कोचिंग की पढ़ाई तथा छात्रावास के लिए मदद चाहती है। अभी तक उसने NEET की परीक्षा दी नहीं है।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 10, 2026
पहले भी की थी सीएम से मिलने की कोशिश
डॉ. मोहन यादव ने भावनात्मक शब्दों में लिखा, "मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन बिटिया अनामिका एक विख्यात चिकित्सक के रूप में मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेगी." मुख्यमंत्री के इस बयान को आदिवासी समाज और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है. इससे पहले अनामिका ने सरकार और प्रशासन पर मदद न मिलने के आरोप लगाए थे और मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश के दौरान उसे सुरक्षा कारणों से अंदर न जाने दिए जाने की बात सामने आई थी.