ETV Bharat / state

सीधी की अनामिका को मोहन यादव बनाएंगे डॉक्टर, रोती बैगा आदिवासी बिटिया ने मांगी थी मदद

सीधी की बैगा बिटिया अनामिका को मिलेगी पूरी मदद, नीट कोचिंग से लेकर मेडिकल कॉलेज का खर्च उठाने का मोहन सरकार ने किया वादा.

MOHAN YADAV HELP SIDHI ANAMIKA
अनामिका का डॉक्टर बनने का सपना होगा साकार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 10, 2026 at 3:30 PM IST

|

Updated : January 10, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सीधी: ग्राम डेवा की रहने वाली बैगा समुदाय की बिटिया अनामिका बैगा को लेकर सामने आए मामले में अब बड़ा और राहत भरा अपडेट सामने आया है. शनिवार सुबह करीब 11 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर पोस्ट साझा करते हुए स्पष्ट किया कि अनामिका को उसकी पढ़ाई के लिए पूरी सरकारी सहायता दी जाएगी. मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद न केवल अनामिका, बल्कि उसके परिवार और क्षेत्र के लोगों में भी नई उम्मीद जगी है.

अनामिका का डॉक्टर बनने का सपना होगा साकार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि "शुक्रवार को सीधी प्रवास के दौरान बिटिया अनामिका बैगा ने उनसे पढ़ाई में मदद के लिए अनुरोध किया था. इसके बाद जब पूरे मामले की जानकारी ली गई तो यह तथ्य सामने आया कि अनामिका फिलहाल नीट परीक्षा की तैयारी कर रही है और उसे कोचिंग की पढ़ाई तथा छात्रावास की सुविधा के लिए सहायता की आवश्यकता है. मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अनामिका ने अभी तक नीट की परीक्षा नहीं दी है, लेकिन वह पूरी लगन और मेहनत से इसकी तैयारी कर रही है."

डॉक्टर बनने का सपना होगा साकार (ETV Bharat)

'बेटी की हर संभव मदद करेगी प्रदेश सरकार'

जानकारी संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अनामिका के लिए तत्काल उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि उसकी तैयारी में कोई बाधा न आए. मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में यह भी भरोसा दिलाया कि भविष्य में यदि अनामिका का मेडिकल कॉलेज में चयन होता है, तो राज्य सरकार की ओर से उसे हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी.

पहले भी की थी सीएम से मिलने की कोशिश

डॉ. मोहन यादव ने भावनात्मक शब्दों में लिखा, "मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन बिटिया अनामिका एक विख्यात चिकित्सक के रूप में मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेगी." मुख्यमंत्री के इस बयान को आदिवासी समाज और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है. इससे पहले अनामिका ने सरकार और प्रशासन पर मदद न मिलने के आरोप लगाए थे और मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश के दौरान उसे सुरक्षा कारणों से अंदर न जाने दिए जाने की बात सामने आई थी.

Last Updated : January 10, 2026 at 3:43 PM IST

TAGGED:

SIDHI BAIGA GIRL MEET MOHAN YADAV
SIDHI BAIGA GIRL NEET PREPARATION
MOHAN GOVT GUARANTEE SIDHI GIRL
SHIDI ANAMIKA BECOMING DOCTOR
MOHAN YADAV HELP SIDHI ANAMIKA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.