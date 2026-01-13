ETV Bharat / state

बैगा समाज की बेटी अनामिका बनेगी डॉक्टर, भोपाल में मिली फ्री कोचिंग की सुविधा

बैगा जनजाति की सीधी की अनामिका को मिला NEET कोचिंग का सुनहरा अवसर, भोपाल के प्रतिष्ठित एकेडमी में हुआ चयन.

FREE COACHING FOR NEET PREPARATION
अनामिका को नीट परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग मिली (ETV Bharat)
Published : January 13, 2026 at 10:12 PM IST

सीधी: बैगा जनजाति की होनहार छात्रा अनामिका बैगा के सपनों को आखिरकार नई उड़ान मिल गई है. अनामिका का भोपाल स्थित एक प्रतिष्ठित एकेडमी में NEET परीक्षा की तैयारी के लिए एडमिशन कराया गया है. मंगलवार को उन्हें औपचारिक रूप से प्रवेश से संबंधित पत्र सौंपा गया और फोन के माध्यम से भोपाल स्थित अकादमी के संचालक से उनकी बात भी कराई गई. इसके बाद जल्द ही भोपाल रवाना करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

प्रशासन से निशुल्क कोचिंग की मांग

अनामिका बैगा सीधी के कुसमी जनपद पंचायत के ग्राम देवमढ़ की निवासी हैं. सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा और इसी उद्देश्य से NEET की तैयारी के लिए शासकीय सहयोग की मांग की थी. बताया गया कि अनामिका ने कुछ समय पहले जिला प्रशासन के समक्ष आवेदन देकर आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण निःशुल्क अथवा सहयोगी कोचिंग की मांग रखी थी, ताकि वह NEET जैसी कठिन परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकें.

बैगा समाज की बेटी अनामिका बनेगी डॉक्टर (ETV Bharat)

भोपाल की प्रतिष्ठित एकेडमी में मिला नामांकन

अनामिका की मांग को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए पहल की और भोपाल की प्रतिष्ठित ज्ञान शिखर एकेडमी से समन्वय स्थापित किया. इसके परिणामस्वरूप अनामिका को वहां एडमिशन दिलाया गया, जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

हर संभव सहयोग का आश्वासन

इस संबंध में सीधी जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि "अनामिका बैगा प्रतिभाशाली छात्रा हैं और उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर NEET की तैयारी के लिए सहयोग मांगा था. जिला प्रशासन का प्रयास है कि दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को भी समान अवसर मिलें. प्रतिष्ठित एकेडमी भोपाल में उनका एडमिशन कराया गया है और आगे भी हर संभव सहयोग दिया जाएगा."

अनामिका बैगा ने बताया कि "मैं शनिवार को सीएम सर से मदद की गुहार लगाई थी. आज मेरी गुहार स्वीकार हो चुकी है. मुझे भोपाल से फोन कर जानकारी दी गई है कि मेरी पढ़ाई के लिए निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कर दी गई है. इसके साथ ही खाने और रहने की भी फ्री व्यवस्था कर दी गई है. मैं सीएम और कलेक्टर सर को कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूं."

