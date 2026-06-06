सीधी में बोरी में बंद मिला अधजला शव, इलाके में फैली सनसनी, फॉरेंसिक जांच शुरू
सीधी में अधजला शव मिलने से हड़कंप, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक रिपोर्ट में हो सकेगा मामले का खुलासा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 7:42 PM IST
सीधी: बहरी थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक अज्ञात जली हुई लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. सीधी जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत झरिया में शव मिलने की इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शव एक बोरी में बंद मिला, जिसे देखकर साफ नजर आ रहा कि हत्या के बाद पहचान मिटाने की नीयत से शव को जलाने का प्रयास किया गया है.
पुलिस अधीक्षक पहुंचे घटनास्थल
अधजले शव मिलने की जानकारी शनिवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही बहरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए सीधी पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी भी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे. इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और बहरी थाने का पूरा स्टाफ मौके पर मौजूद है.
फॉरेंसिक टीम जुटाएगी साक्ष्य
वहीं, पुलिस ने घटनास्थल के आसपास सुरक्षा घेरा बनाते हुए करीब 200 मीटर के दायरे को सील कर दिया है. किसी भी व्यक्ति को उस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है. साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी सूचना दे दी गई है, जो घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करेगी.
शव की नहीं हो सकी पहचान
इस मामले में पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने बताया, "प्रथम दृष्टया यह किसी महिला की लाश प्रतीत हो रही है. शव के माथे पर बिंदी के निशान और एक हाथ में जली हुई चूड़ी दिखाई दे रही है. लेकिन अभी मृतका की पहचान नहीं हो सकी है. घटनास्थल के पास जली हुई बोरी भी शव मिली है, जिसके आधार पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है."
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जांच के बाद होगा मामले का खुलासा
पुलिस हत्या सहित सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहन जांच कर रही है. इस सनसनीखेज घटना के बाद झरिया सहित पूरे बहरी क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है. पुलिस का कहना है कि जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा.