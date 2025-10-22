ETV Bharat / state

ट्रेन से गई बेबी बीयर की जान, बुधनी-मिडघाट है 'वाइल्ड लाइफ डेथ स्पॉट', लगातार जा रही जानें

सीधी में ट्रेन की चपेट में आने से भालू की मौत ( Getty Image )

सीधी: मंगलवार की सुबह संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के भदौरा–मड़वास रेलवे ट्रैक पर एक भालू के बच्चे की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब यह बच्चा रेलवे ट्रैक पार कर रहा था. इसी दौरान कटनी-सिंगरौली रेलमार्ग से गुजर रही तेज रफ्तार ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस तरह वन्यजीवों की मौत प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए एक चुनौती है. बीते 10 वर्षों में इस तरह के हादसों में कई जंगली जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. 1 सप्ताह के भीतर भालू की मौत की दूसरी घटना भालू के बच्चे की मौत की सूचना मिलते ही संजय टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. यह घटना मड़वास बफर जोन क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पहले भी वन्यजीवों की इस तरह की मौतें हो चुकी है. वन विभाग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह 1 सप्ताह के भीतर दूसरी घटना है, जब भालू की ट्रेन से टकराकर मौत हुई है. बीते दिन इसी क्षेत्र में एक वयस्क भालू की ट्रेन से कटकर जान चली गई थी. लगातार हो रही इन घटनाओं ने वन्यजीवों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं. इस संबंध में एसडीओ सुधीर गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि "शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी" रेलवे ओवरब्रिज या अंडरपास बनाने की मांग स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों और वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ताओं का कहना है कि कटनी–सिंगरौली रेलवे लाइन का बड़ा हिस्सा संजय टाइगर रिजर्व के कोर और बफर जोन से होकर गुजरता है, जिससे जंगली जानवरों के जीवन पर लगातार खतरा बना हुआ है. वे मांग कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में अंडरपास या ओवरब्रिज बनाए जाएं जिससे जंगली जानवर सुरक्षित रूप से ट्रैक पार कर सकें. वाइल्ड लाइफ डेथ स्पॉट है बुधनी-मिडघाट रेलवे ट्रैक मध्य प्रदेश में बीते सालों में इस तरह कई वन्यजीवों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. एक रिपोर्ट के मुताबिक रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरने वाले बुधनी-मिडघाट रेलवे ट्रैक पर 22 जंगली जानवरों की जान चली गई. जिसमें से 7 बाघ, 14 तेंदूए और 1 भालू शामिल है. यह आंकड़ा 2015 से लेकर जुलाई 2024 के बीच का है. इसके अलावा संजय दुबरी टाइगर रिजर्व और सतना अभयारण्य से होकर गुजरने वाली 2 अन्य रेलवे लाइनों के कारण केवल 3 साल में 40 जंगली जानवरों की जान चली गई. इसमें से 3 बाघ, 8 तेंदुए सहित अन्य जंगली जानवर शामिल हैं.