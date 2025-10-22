ट्रेन से गई बेबी बीयर की जान, बुधनी-मिडघाट है 'वाइल्ड लाइफ डेथ स्पॉट', लगातार जा रही जानें
सीधी में ट्रेन की चपेट में आने से भालू की मौत. मध्य प्रदेश में रेल और सड़क हादसों में लगातार जा रही वन्यजीवों की जान.
सीधी: मंगलवार की सुबह संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के भदौरा–मड़वास रेलवे ट्रैक पर एक भालू के बच्चे की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब यह बच्चा रेलवे ट्रैक पार कर रहा था. इसी दौरान कटनी-सिंगरौली रेलमार्ग से गुजर रही तेज रफ्तार ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस तरह वन्यजीवों की मौत प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए एक चुनौती है. बीते 10 वर्षों में इस तरह के हादसों में कई जंगली जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है.
1 सप्ताह के भीतर भालू की मौत की दूसरी घटना
भालू के बच्चे की मौत की सूचना मिलते ही संजय टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. यह घटना मड़वास बफर जोन क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पहले भी वन्यजीवों की इस तरह की मौतें हो चुकी है. वन विभाग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह 1 सप्ताह के भीतर दूसरी घटना है, जब भालू की ट्रेन से टकराकर मौत हुई है.
बीते दिन इसी क्षेत्र में एक वयस्क भालू की ट्रेन से कटकर जान चली गई थी. लगातार हो रही इन घटनाओं ने वन्यजीवों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं. इस संबंध में एसडीओ सुधीर गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि "शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी"
रेलवे ओवरब्रिज या अंडरपास बनाने की मांग
स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों और वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ताओं का कहना है कि कटनी–सिंगरौली रेलवे लाइन का बड़ा हिस्सा संजय टाइगर रिजर्व के कोर और बफर जोन से होकर गुजरता है, जिससे जंगली जानवरों के जीवन पर लगातार खतरा बना हुआ है. वे मांग कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में अंडरपास या ओवरब्रिज बनाए जाएं जिससे जंगली जानवर सुरक्षित रूप से ट्रैक पार कर सकें.
वाइल्ड लाइफ डेथ स्पॉट है बुधनी-मिडघाट रेलवे ट्रैक
मध्य प्रदेश में बीते सालों में इस तरह कई वन्यजीवों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. एक रिपोर्ट के मुताबिक रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरने वाले बुधनी-मिडघाट रेलवे ट्रैक पर 22 जंगली जानवरों की जान चली गई. जिसमें से 7 बाघ, 14 तेंदूए और 1 भालू शामिल है. यह आंकड़ा 2015 से लेकर जुलाई 2024 के बीच का है. इसके अलावा संजय दुबरी टाइगर रिजर्व और सतना अभयारण्य से होकर गुजरने वाली 2 अन्य रेलवे लाइनों के कारण केवल 3 साल में 40 जंगली जानवरों की जान चली गई. इसमें से 3 बाघ, 8 तेंदुए सहित अन्य जंगली जानवर शामिल हैं.
हाल के दिनों में सामने आई कई घटनाएं
हाल की घटनाओं पर नजर डालें तो दिसंबर 2024 में कसरावद वन रेंज-इंदौर रोड पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने की वजह से 7 माह के तेंदुए की मौत हो गई थी. मार्च 2025 में भिंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 719 के पास वाहन की टक्कर से एक 3 वर्षीय तेंदुए की मौत हो गई थी. अप्रैल 2025 में एक 1 वर्षीय तेंदुए की रातापानी टाइगर रिजर्व के पास ओवरब्रिज क्रॉस करते समय वाहन की चपेट में आने की वजह से जान चली गई थी.
घंटों तड़पने के बाद भालू के बच्चे की हो गई थी मौत
मई 2025 में सीहोर के बुधनी इलाके में वाहन की टक्कर से एक बाघ की मौत हो गई थी. बीते 5 जुलाई को शिवपुरी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक 3-4 साल के नर तेंदुए की जान चली गई थी. 15 जुलाई को सीहोर-मिगाहाट सेक्शन पर 2 शावकों की ट्रेन से टक्कर हो गई थी जिसमें से 1 की मौत हो गई थी और 2 गंभीर रूप से घायल हो गया था. बीते 7 अगस्त को शहडोल के गोहपारू और जैतपुर वन परिक्षेत्र की सीमा पर रोड पार करते हुए एक भालू के बच्चे की वाहन से टक्कर हो गई थी. घंटों तड़पने के बाद उसकी जान चली गई थी.
तय की गई थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड
साल 2022 में मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में वन्य जीवों की मौत पर चिंता जाहिर की गई थी. राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा वन्यजीव वाले इलाकों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तय की गई थी, लेकिन 2017 में रेलवे प्राधिकरण के अनुरोध पर इसे हटा लिया गया था. इसके अलावा CAG की रिपोर्ट में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए आवश्यक संरचनात्मक उपायों की योजना और कार्यान्वयन में गंभीर कमी का जिक्र किया गया था.
वन्यजीवों की मौत को रोकने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयास
मध्य प्रदेश सरकार ने वन्यजीवों की सड़क और रेल दुर्घटनाओं से सुरक्षा के लिए कई प्रयास शुरू किए हैं. रेलवे ट्रैकों पर अंडरपास और ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं, ताकि जानवर सुरक्षित रूप से क्रॉस कर सकें. आईआईटी इंदौर और वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के साथ मिलकर AI-सेंसर सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जो जानवरों की मौजूदगी का पता लगाकर तुरंत चेतावनी दे देगा. इसके अलावा सरकार द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा के और कई तकनीकी प्रयास किए जा रहे हैं.