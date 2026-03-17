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सीधी के NH-39 मार्ग पर धंसी सड़क, सुरंगनुमा गड्ढे से भयभीत राहगीर, बड़े हादसे की आशंका

सीधी में अमिलई गांव के पास धंसा एनएच-39 मुख्य मार्ग, सड़क की मरम्मत नहीं होने पर हो सकती है बड़ी घटना.

SIDHI BIG HOLE ON THE ROAD
सुरंगनुमा गड्ढे से भयभीत राहगीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 2:05 PM IST

2 Min Read
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रिपोर्ट: मनोज शुक्ला

सीधी: अमिलई गांव में एनएच-39 मुख्य मार्ग पर सड़क धंस गई है. सड़क के बीच बना यह गहरा गड्ढा हादसे का कारण बन रहा है. बीते 2 दिनों के भीतर यहां कई हादसे होते-होते बचे हैं. कई लोग बाइक से गिरे भी हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई साधारण गड्ढा नहीं, बल्कि यह एक सुरंगनुमा गड्ढा है, जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है.

सड़क मरम्मत नहीं होने पर हो सकती है बड़ी घटना

स्थानीय निवासी तेज बहादुर सिंह ने यह बताया है कि "सड़क के बीचों-बीच बना यह गड्ढा संबधित विभाग की गंभीर लापरवाही का नतीजा है. हमने करीब 50 से ज्यादा बड़े पत्थर इस सुरंग में डाले, लेकिन एक भी पत्थर का पता नहीं चला कि वह कहां गया. गड्ढे को देखने के बाद अब ऐसा लगता है कि मानो यह सीधे पाताल से जुड़ा हुआ है. इस अजीब स्थिति ने लोगों को और अधिक भयभीत कर दिया है. जब तक सड़क की मरम्मत नहीं हो जाती है, तब तक किसी बड़ी घटना की आशंका बनी हुई है."

सड़क मरम्मत नहीं होने पर हो सकती है बड़ी घटना (ETV Bharat)

अधिकारियों को दी सूचना, नहीं हुई कार्रवाई

ग्रामीणों का आरोप यह है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों को इस खतरे की सूचना भी दी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इस मामले में पीडब्ल्यूडी अधिकारी कौशल परते ने बताया कि "यह सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा निर्मित नहीं है. इसलिए वे इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते."

Sidhi NH 39 Road caved
सीधी के NH 39 पर धंसी सड़क (ETV Bharat)

जल्द गड्ढे को भरवाने का आश्वासन

इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्राम अमिलई के ही रमेश तिवारी ने खुद पहल करते हुए गड्ढे में पत्थर डालकर, पास में लकड़ी का डंडा लगा दिया है. सड़क के बीच में चेतावनी झंडा लगा दिया, ताकि राहगीर सतर्क रहें और हादसों से बच सकें. इस मामले पर सीधी के अपर कलेक्टर बीपी पांडे ने कहा कि "उन्हें जानकारी मिल गई है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर जल्द ही इस खतरनाक गड्ढे को भरवाया जाएगा."

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