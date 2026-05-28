पत्नी ने महिला को पकड़ा, पति ने लाठी-डंडे से उतारा मौत के घाट, 7 साल बाद जेल से लौटा था आरोपी
सीधी में 3 माह पहले पत्नी से हुई मामूली कहासुनी में पति ने महिला की पीट-पीटकर हत्या की. आरोपी पति गिरफ्तार, पत्नी फरार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 7:40 PM IST
सीधी: सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पोंडी में गुरुवार को 55 साल की महिला राजवंती जायसवाल की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप गांव के ही रामसजीवन विश्वकर्मा उर्फ कदे और उसकी पत्नी सुशीला विश्वकर्मा पर लगा है. रामसजीवन विश्वकर्मा पहले भी अपने ही भाई की हत्या के मामले में जेल जा चुका है. इस मामले में करीब 7 साल की सजा काटकर एक महीने पहले ही गांव लौटा था और अब फिर हत्या की वारदात से इलाके को दहला दिया. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है.
पत्नी ने पकड़ा, पति ने लाठी-डंडे से उतारा मौत के घाट
सीधी के पोंडी गांव में 55 साल की राजवंती जायसवाल की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतिका के बेटे अशोक जायसवाल ने बताया, "घटना गुरुवार सुबह करीब 10 बजे की है. मेरी मां दवाई कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रही थीं. इस दौरान आरोपी की पत्नी सुशीला विश्वकर्मा ने राजवंती को पकड़ लिया और उसका पति रामसजीवन विश्वकर्मा अचानक उन पर टूट पड़ा और डंडे से सिर एवं गले पर ताबड़तोड़ वार करने लगा. जिससे वह खुद को बचा नहीं सकीं. गंभीर चोटों के कारण महिला की हालत बिगड़ गई और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया."
हत्यारे की पत्नी से 3 महीने पहले हुआ था विवाद
मृतिका के बेटे अशोक जायसवाल ने बताया, "करीब 3 महीने पहले उसकी मां राजवंती जायसवाल और सुशीला विश्वकर्मा के बीच किसी बातचीत को लेकर विवाद हुआ था. इसी रंजिश में दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया." अशोक का आरोप है कि "सुशीला ने अपने पति रामसजीवन विश्वकर्मा को उकसाकर उसकी मां की हत्या करवाई है."
पति गिरफ्तार और पत्नी फरार
घटना की सूचना मिलते ही सेमरिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी रामसजीवन विश्वकर्मा उर्फ कदे को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि आरोपी की पत्नी की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा भड़क उठा.
इस मामले में सेमरिया थाना प्रभारी केदार परौहा ने बताया, "मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. पूरे मामले की जांच जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस परिजनों और ग्रामीणों को समझाइश देने में जुटी हुई है."
ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम
आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी सुशीला विश्वकर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने पर दोपहर करीब 2 बजे आक्रोशित ग्रामीणों और परिजन ने सीधी-हनुमानगढ़ मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया. सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और प्रदर्शनकारी एक ही मांग पर अड़े रहे कि आरोपी महिला को भी तत्काल गिरफ्तार किया जाए. पुलिस ने ग्रामीणों को समझाइश दी कि जांच के बाद उसकी पत्नी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
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7 साल की सजा काटकर 1 माह पहले ही लौटा था आरोपी
ग्रामीणों ने बताया, आरोपी रामसजीवन विश्वकर्मा ने अपने ही भाई की हत्या की थी और इस मामले में जेल में था. हत्या के मामले में 7 साल की सजा काटकर एक महीने पहले ही गांव लौटा था और अब फिर हत्या की वारदात से इलाके को दहला दिया. इस घटना के बाद गांव में तनाव के साथ लोगों में जमकर आक्रोश है.