सोन नदी में डूबे 4 युवक-युवतियां, एक का मिला शव, 3 की तलाश जारी
सीधी में सोन नदी में पिकनिक मनाने गए 4 लोग डूबे, एक युवती का मिला शव, बाकी तीन की तलाश जारी, परिजनों को दी जानकारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 4:29 PM IST
सीधी: रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र स्थित सोन नदी के भंवरसेन घाट पर सोमवार दोपहर लगभग 1 बजे एक दर्दनाक हादसे ने पिकनिक की खुशियों को मातम में बदल दिया. मैहर से परिवार और रिश्तेदारों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचे 4 युवक-युवतियां नदी में नहाते समय गहरे पानी की चपेट में आ गए. वहीं देखते ही देखते चारों नदी में डूब गए. घटना से घाट पर अफरा-तफरी मच गई और परिजनों में चीख-पुकार मच गई.
नदी में डूबे 4 लोग, एक युवती का मिला शव
यह घटना सोमवार दोपहर करीब 1 बजे की बताई जा रही है. जिसकी सूचना मिलते ही तहसीलदार रामपुर नैकिन आशीष मिश्रा, रामपुर नैकिन थाना पुलिस व खड्डी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं तलाश के दौरान एक युवती का शव घटनास्थल से लगभग आधा किलोमीटर दूर नदी में तैरता हुआ मिला, जिसे बाहर निकाल लिया गया. शव की पहचान ज्योति सेन (24) निवासी बूढ़ा बाउर, थाना रामनगर, जिला मैहर के रूप में हुई है. शव मिलने की सूचना परिजनों को दे दी गई है.
3 लोगों की तलाश जारी
इस मामले में रामपुर नैकिन तहसीलदार आशीष मिश्रा ने बताया कि "बचाव दल को तत्काल सूचना देकर मौके पर बुलाया गया है. पुलिस और रेस्क्यू टीम नदी में लापता अन्य तीन लोगों की लगातार तलाश कर रही है. आशंका यह भी जताई जा रही है कि सभी गहरे भंवर में फंस गए थे, जिससे वे बाहर नहीं निकल सके. इस हादसे में लापता लोगों में सुभी सेन (15) पिता रामदयाल सेन, निवासी बूढ़ा बाउर, जिला मैहर, नीलू बैस (22) पिता लल्लू बैस, निवासी बूढ़ा बाउर, जिला मैहर व लखन केवट (26) पिता मोहनलाल केवट, निवासी घोगटपुर, जिला राजगढ़ शामिल हैं.
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सोन नदी के भंवरसेन घाट पर हर साल बड़ी संख्या में लोग पिकनिक और स्नान के लिए पहुंचते हैं, लेकिन नदी के गहरे भंवर और तेज बहाव के कारण यह क्षेत्र बेहद खतरनाक माना जाता है. फिलहाल प्रशासन की निगरानी में रेस्क्यू अभियान जारी है और लापता तीनों की तलाश लगातार की जा रही है.