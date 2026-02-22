ETV Bharat / state

हाथियों ने कराई 25 गांवों की बत्ती गुल, अंधेरे में होगा सीधी के ग्रामीणों का गुजारा

सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के 25 गांवों में दो दिनों तक अंधेरा छाया रहेगा. इसकी सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं बल्कि हाथी हैं. जी हां ग्रामीण अंचलों में हाथियों की मौजूदगी ने प्रशासन और वन अमले की चिंता बढ़ाकर रख दी है. सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अधिकारियों ने 25 गांवों में अगले दो दिनों तक एहतियातन रात में बिजली आपूर्ति बंद रखने का निर्णय लिया है. जहा रविवार को हाथियों के मूवमेंट की पुष्टि होने के बाद यह कदम उठाया गया, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि या दुर्घटना से बचा जा सके.

हाथियों के मूवमेंट पर नजर, ग्रामीणों को अंधेरा रखने की अपील

वही वन विभाग के एसडीओ बादशाह रावत ने बताया कि "हाथियों की गतिविधियों पर लगातार सतत निगरानी रखी जा रही है. वहीं लगभग 35 कर्मचारियों की टीम प्रभावित और आसपास के क्षेत्रों में तैनात है, जो हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है. जहां उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, घरों की बिजली स्वेच्छा से बंद रखें और रात में केवल मोमबत्ती या सुरक्षित वैकल्पिक प्रकाश का उपयोग करें. जिससे हाथियों को आकर्षित करने वाली तेज रोशनी से बचा जा सके.