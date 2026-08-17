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नितिन नबीन की 'टीम' में बिहार के इन तीन नेताओं को मिली जगह

बिहार से तीन नेताओं को BJP की नई टीम में जगह ( ETV Bharat )

शिवेश राम को बने एससी मोर्चा के अध्यक्ष: राज्यसभा सांसद शिवेश राम को बीजेपी एससी मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है. वह पूर्व सांसद मुनीलाल राम के बेटे हैं. मुनीलाल सासाराम लोकसभा क्षेत्र से 3 बार (1996, 1998 और 1999) सांसद रहे हैं. मुखर दलित नेता होने के चलते शिवेश को अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है.

पटना: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कई महीने बाद आज आखिरकार नितिन नबीन ने अपनी टीम की घोषणा की है. सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि बिहार से किन-किन नेताओं को जगह मिलेगी? उनकी टीम में युवाओं को तवज्जो दी गई है. तीन युवा नेता बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में जगह पानी में कामयाब हुए हैं.

अमित शाह के साथ शिवेश राम (ETV Bharat)

ऋतुराज सिन्हा को मिली बड़ी जिम्मेदारी: इसके अलावे बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा को पार्टी में प्रकोष्ठ संकुल का सह-संयोजक बनाया गया है. वह पहले भी पार्टी संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं. जगत प्रकाश नड्डा की टीम में राष्ट्रीय सचिव बनाए गए थे लेकिन इस बार उनकी जिम्मेदारी बदल दी गई है. संगठन में काम करने का उनको अनुभव हासिल है लेकिन अब तक वह चुनावी राजनीति से दूर रहे हैं. ऋतुराज बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा के पुत्र हैं.

पीएम मोदी के साथ ऋतुराज सिन्हा (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान सिद्धार्थ शंभू ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सचिव जैसी बड़ी और अहम जिम्मेदारी मिली है. वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उसे ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे.

नितिन नबीन के साथ सिद्धार्थ शंभू (ETV Bharat)

"पार्टी ने मेरी जो भी जिम्मेदारी तय की है, उसका मैं नहीं ईमानदारी से निर्वहन किया है. प्रदेश में मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली उसे भी मैं बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश की. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें राष्ट्रीय सचिव इन बनाया है पार्टी के फैसले के लिए मैं हृदय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के प्रति शुक्रगुजार हूं."- सिद्धार्थ शंभू, राष्ट्रीय सचिव, बीजेपी

पीएम मोदी के साथ नितिन नबीन (ETV Bharat)

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