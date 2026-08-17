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नितिन नबीन की 'टीम' में बिहार के इन तीन नेताओं को मिली जगह

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. बिहार के तीन नेताओं को इसमें जगह मिली है. रिपोर्ट- रंजीत कुमार

BJP NATIONAL OFFICE BEARERS
बिहार से तीन नेताओं को BJP की नई टीम में जगह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 17, 2026 at 5:13 PM IST

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पटना: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कई महीने बाद आज आखिरकार नितिन नबीन ने अपनी टीम की घोषणा की है. सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि बिहार से किन-किन नेताओं को जगह मिलेगी? उनकी टीम में युवाओं को तवज्जो दी गई है. तीन युवा नेता बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में जगह पानी में कामयाब हुए हैं.

सिद्धार्थ शंभू बने राष्ट्रीय सचिव: बिहार से तीन नेताओं को नितिन नबीन ने अपनी टीम में शामिल किया है. पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता सिद्धार्थ शंभू को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है. सिद्धार्थ इससे पहले संजय जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष रहते प्रदेश मंत्री थे. वहीं बाद में जब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने तो सिद्धार्थ शंभू को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था. अब नितिन नबीन ने भी उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाया है.

शिवेश राम को बने एससी मोर्चा के अध्यक्ष: राज्यसभा सांसद शिवेश राम को बीजेपी एससी मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है. वह पूर्व सांसद मुनीलाल राम के बेटे हैं. मुनीलाल सासाराम लोकसभा क्षेत्र से 3 बार (1996, 1998 और 1999) सांसद रहे हैं. मुखर दलित नेता होने के चलते शिवेश को अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है.

Shivesh Ram
अमित शाह के साथ शिवेश राम (ETV Bharat)

ऋतुराज सिन्हा को मिली बड़ी जिम्मेदारी: इसके अलावे बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा को पार्टी में प्रकोष्ठ संकुल का सह-संयोजक बनाया गया है. वह पहले भी पार्टी संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं. जगत प्रकाश नड्डा की टीम में राष्ट्रीय सचिव बनाए गए थे लेकिन इस बार उनकी जिम्मेदारी बदल दी गई है. संगठन में काम करने का उनको अनुभव हासिल है लेकिन अब तक वह चुनावी राजनीति से दूर रहे हैं. ऋतुराज बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा के पुत्र हैं.

Rituraj Sinha
पीएम मोदी के साथ ऋतुराज सिन्हा (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान सिद्धार्थ शंभू ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सचिव जैसी बड़ी और अहम जिम्मेदारी मिली है. वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उसे ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे.

Sidharth Shambhu
नितिन नबीन के साथ सिद्धार्थ शंभू (ETV Bharat)

"पार्टी ने मेरी जो भी जिम्मेदारी तय की है, उसका मैं नहीं ईमानदारी से निर्वहन किया है. प्रदेश में मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली उसे भी मैं बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश की. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें राष्ट्रीय सचिव इन बनाया है पार्टी के फैसले के लिए मैं हृदय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के प्रति शुक्रगुजार हूं."- सिद्धार्थ शंभू, राष्ट्रीय सचिव, बीजेपी

Nitin Nabin
पीएम मोदी के साथ नितिन नबीन (ETV Bharat)

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