सावन के महीने में भाजी खाने के साइड इफेक्ट, जानिए कौन से फूड हैं आपके लिए बेहतर
सावन के महीने में हमें खानपान का ध्यान रखना चाहिए. भाजी हमें सावन में क्यों नहीं खाना चाहिए,जानने की कोशिश की संवाददाता रितेश तंबोली ने.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 21, 2026 at 2:20 PM IST
रायपुर : बारिश के महीने में आमतौर पर भाजियों को खाने से हमें बचाना चाहिए. चाहे वह किसी भी तरह की भाजी हो. क्योंकि सावन के महीने में बारिश ज्यादा होने के कारण जल जमाव या जल भराव जैसी स्थिति निर्मित होती है. जिसके कारण भाजी में कीटाणु होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. सावन में भाजी न खाकर हमें कौन से फल, सब्जी या दूसरी चीजों का सेवन करना चाहिए. आईए जानते हैं.
बारिश में क्यों ना खाएं भाजी
सावन में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं इस बारे में हमें जानकारी दी मेकाहारा की डाइटिशियन डॉक्टर नेहा जैन ने. डॉक्टर नेहा जैन ने बताया कि सावन के महीने में बारिश बहुत ज्यादा होती है. इसकी वजह से जल जमाव या जल भराव जैसी स्थिति बनती है. ऐसे में हमें बारिश के दौरान भाजी का सेवन करने से बचना चाहिए. जो भी भाजी होती है वो जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं होती. ऐसे में सावन के महीने में भाजी का सेवन करते हैं तो उसमें कीटाणु होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं.
भाजी के ऊपर पत्तों पर लगते हैं कीड़े
डॉ नेहा जैन के मुताबिक भाजी के ऊपर के पत्तों पर कीड़े लग जाते हैं. ऐसे में कई बार इस तरह कि सब्जियो को हाइजीनिक तरीके से साफ नहीं करेंगे. ऐसी स्थिति में भाजी का सेवन करते हैं तो कीटाणु की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस हैं. इसके साथ ही पाचन तंत्र में खराबी आने और डायरियां होने के चांसेस होते हैं. एसिडिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है. इसलिए सावन के महीने में भाजी नहीं खाई जाती हैं.
सावन में क्या खाएं ?
डॉ नेहा जैन के मुताबिक सावन के महीने में भाजी के बजाय ड्राई सब्जी जैसे झुरगा, चना, राजमा छोले लेते हैं तो यह दाल कम वेज होते हैं. इस तरह की चीजों का उपयोग करेंगे तो यह आपकी बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव होगा. इससे आपके पाचन तंत्र भी प्रभावित नहीं होंगे. सावन के महीने में बहुत सारे फल और सब्जियां भी होती हैं. जिसमें लौकी, तरोई, गांठ गोभी इन चीजों को लेने पर इसका शरीर पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अल्टरनेट डाइट इंक्लूड कर सकते हैं. बारिश के मौसम में डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है.
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