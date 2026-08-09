बांकीपुर की हार के बाद RJD का संगठन Re-Set, क्या बदलने वाला है तेजस्वी यादव का गेम प्लान?
बांकीपुर की हार के बाद तेजस्वी यादव आरजेडी के संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं. रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : August 9, 2026 at 5:52 PM IST
पटना: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल अपने संगठन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. प्रदेश से लेकर जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर तक पार्टी की सभी संगठनात्मक कमेटियों को भंग कर दिया गया है. 6 अगस्त को जारी आदेश के बाद अब नई कमेटियों के गठन की जिम्मेदारी कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को दी गई है.
व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं तेजस्वी: लालू यादव की विरासत वाली पार्टी से निकालकर तेजस्वी यादव आरजेडी को एक व्यापक सामाजिक गठबंधन वाली चुनावी मशीन में बदलने की तैयारी कर रहे हैं. बांकीपुर के बाद संगठन का यह री-सेट इसी दिशा का पहला बड़ा संकेत माना जा सकता है. इसके अलावे तेजस्वी यादव पार्टी के अंदर राज्यसभा सांसद संजय यादव द्वारा कायम की गई व्यवस्था को भी बदलना चाहते हैं.
प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर चिंता: बांकीपुर के नतीजे ने आरजेडी के सामने सिर्फ एक सीट हारने की चुनौती नहीं रखी, बल्कि पारंपरिक वोट बैंक और शहरी मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए. खासकर जन सुराज के प्रशांत किशोर की जीत को राजद के लिए नए राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.
राजद खेमे में चिंता पारंपरिक वाय (MY) वोट में सेंधमारी को लेकर भी है. तेजस्वी यादव इस बात को लेकर भी चिंतित है कि प्रशांत की मौजूदगी के चलते राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका सीमित ना हो जाए.
ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को दी जाएगी जगह: बदली हुई परिस्थितियों में तेजस्वी यादव पुराने पदाधिकारियों की जगह अब ऐसे चेहरों को जिम्मेदारी देने की तैयारी में है, जो बूथ और पंचायत स्तर पर सक्रिय हों. पार्टी की ओर से भी सक्षम और समर्पित कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की बात सामने आई है.
इसके अलावे हाल के दिनों में बड़ी संख्या में मतदाताओं का मोह एनडीए से भंग हुआ है और तेजस्वी नाराज वोटरों को भी साधने की तैयारी में है. संभव है कि एनडीए के पारंपरिक वोटरों को तेजस्वी संगठन में जगह दें.
"पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कमेटी को भंग करने का फैसला लिया है और शीघ्र ही नई कमेटी का गठन कर दिया जाएगा. कुछ एक पदाधिकारी को नई व्यवस्था कायम होने तक पद पर बने रहने को कहा गया है."- शक्ति सिंह यादव, मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल
भाजपा के नाराज वोटरों तक पहुंचने की कोशिश: तेजस्वी यादव के सामने चुनौती सिर्फ अपने पारंपरिक वोट को बचाने की नहीं है बल्कि एनडीए से नाराज, युवा, बेरोजगार, महंगाई और स्थानीय मुद्दों से असंतुष्ट वोटरों को पार्टी के साथ जोड़ने की भी है. अगर नई संगठनात्मक टीम में गैर-पारंपरिक सामाजिक समूहों और नए राजनीतिक चेहरों को जगह मिलटी है तो पार्टी सशक्त हो सकती है.
प्रशांत किशोर को लेकर आरोप-प्रत्यारोप: प्रशांत किशोर भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल दोनों से लड़कर चुनाव जीते हैं. ऐसे में दोनों प्रमुख दल दामन बचाने की कोशिश में है. एक ओर राष्ट्रीय जनता दल का आरोप है कि प्रशांत किशोर भाजपा की 'बी' टीम है और भाजपा ने ही उन्हें जिताया है तो दूसरी तरफ भाजपा का आरोप है कि तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर के साथ मैच फिक्स किया और वह चुनाव प्रचार में सक्रिय नहीं हुए इससे पहले राघोपुर में प्रशान्त किशोर भी तेजस्वी यादव को मदद कर चुके हैं.
शक्ति यादव ने कहा कि बांकीपुर के नतीजे यह बताते हैं कि अहंकार की हार हुई है और भाजपा को हराने के लिए तमाम मतदाता कुल बंद हुए थे. आने वाले दिनों में जो हमारे मतदाता है, वह हमारे साथ ही रहेंगे. प्रशांत किशोर को लेकर राजद नेता ने कहा कि यह भाजपा के सहयोग से जीते हैं. जनता सब समझ रही है. राजद नेता ने कहा कि एनडीए के मतदाताओं से मैं कहना चाहूंगा कि वह राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े हमारे नेता तेजस्वी यादव सबका सम्मान करते हैं.
आरजेडी पर बीजेपी का पलटवार: बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल कहते हैं कि प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल में गठजोड़ है. गठजोड़ का ही नतीजा था कि तेजस्वी यादव ने अपना सारा वोट प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट कर दिया.
"बांकीपुर का निर्णय तात्कालिक है और उसका दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है. हमारे मतदाता भी एनडीए के साथ पूरी तरह इंटैक्ट है. राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार खिसक चुका है और तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी नहीं रहेंगे."- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बिहार बीजेपी
क्या कहते हैं जानकार?: वहीं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि तेजस्वी की राजनीति का अगला चरण ऐसा सामाजिक गठजोड़ बनाने का है, जिसमें यादव मुस्लिम के आलावे ईबीसी, दलित, अति पिछड़ा, युवा और शहरी मध्यम वर्ग को भी जोड़ा जा सके. प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ईबीसी पृष्ठभूमि वाले मंगनी लाल मंडल की भूमिका भी इस संगठनात्मक विस्तार के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. युवा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किया जा सकता है.
"तेजस्वी का गेम प्लान संभवतः पुराने संगठन और नया सामाजिक विस्तार का मॉडल हो सकता है. स्पष्ट तौर पर बांकीपुर ने संकेत दिया है कि सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे चुनावी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकेगी. इसलिए संगठन को नए सिरे से खड़ा करके युवा चेहरे, जमीनी कार्यकर्ता, दूसरे दलों से आने वाले प्रभावशाली स्थानीय नेताओं और नाराज वोटरों को जोड़ने की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत आधार दे सकती."- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक
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