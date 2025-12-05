ETV Bharat / state

सिद्धि विनायक हॉस्पिटल का पंजीयन निरस्त, जांच में मिली अनियमितता, आयुष्मान योजना में भी की गड़बड़ी

धमतरी : धमतरी जिले में गरीब मरीजों को लूटने वाले अस्पताल पर बड़ा एक्शन हुआ है.अस्पताल में अनियमितता और लापरवाही मिलने पर अस्पताल का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है. आपको बता दें कि सिद्धि विनायक न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ने आयुष्मान योजना और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में अनियमितताएं की थी. जिसके बाद हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत हुई. सीएमएचओ की टीम ने मामले की जांच की और रिपोर्ट अपर लेवल तक भेजी. रिपोर्ट के आधार पर हॉस्पिटल का पंजीयन (Hospital Code : HOSP22P140461) निरस्त कर दिया गया है.

केंद्रीय टीम ने की थी पहचान

इस संबंध में उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार के National Anti-Fraud Unit (NAFU) ने अस्पताल से संबंधित कई संदिग्ध मामलों की पहचान की थी. इसके बाद राज्य स्तरीय टीम ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया.