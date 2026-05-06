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सिद्धार्थनगर में 80 फीट ऊंची जर्जर टंकी पर चढ़े थे 5 बच्चे; सीढ़ी टूटने से एक बच्चे की मौत, एयरफोर्स ने दो को बचाया

सेना के हेलीकॉप्टर ने बचाई जान. ( Photo Credit: ETV Bharat )