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सड़क न बनने से नाराज ग्रामीणों ने गलियारे में धान रोपाई कर जताया आक्रोश

सिद्धार्थनगर डुमरियागंज तहसील के ग्राम पंचायत तेलिया डीह के टोला चेतरा का मामला.

टोला चेतरा में सड़क पर धान रोपते ग्रामीण.
टोला चेतरा में सड़क पर धान रोपते ग्रामीण. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 7:57 AM IST

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सिद्धार्थनगर : डुमरियागंज तहसील के ग्राम पंचायत तेलिया डीह के टोला चेतरा के लोगों ने गांव के जर्जर मार्ग के निर्माण को लेकर अनोखा प्रदर्शन कर आक्रोश जताया है. ग्रामीणों ने गलियारे में धान की रोपाई करके शासन-प्रशासन के साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया है. ग्रामीणों ने सड़क निर्माण न होने पर आगामी चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा की है.

ग्राम पंचायत तेलिया डीह के टोला चेतरा में प्रदर्शन.
ग्राम पंचायत तेलिया डीह के टोला चेतरा में प्रदर्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)


डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के ग्राम तेलिया के टोला चेतरा की बदहाल सड़क को लेकर ग्रामवासियों का गुस्सा बीते गुरुवार को आखिरकार फूट पड़ा. गांव के लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान अपनी समस्या की ओर आकर्षित करने के लिए एक युवक को चारपाई पर लिटाकर जर्जर और कीचड़ से भरे रास्ते से निकाला. इसके बाद सड़क पर धान की रोपाई कर यह संदेश देने की कोशिश की कि सड़क पर गलियारे से जैसी हो गई है.

ग्राम पंचायत तेलिया डीह के टोला चेतरा में मरीज का प्रतीकात्मक प्रदर्शन.
ग्राम पंचायत तेलिया डीह के टोला चेतरा में मरीज का प्रतीकात्मक प्रदर्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)

प्रदर्शन के दौरान "रोड नहीं तो वोट नहीं", "नेता जी मुर्दाबाद" और "हमारी सड़क कब बनेगी" जैसे नारे लगाए गए. ग्रामीणों का कहना है कि चेतरा गांव का यह मुख्य संपर्क मार्ग वर्षों से जर्जर है. इसी रास्ते से गांव के लोग बाजार, स्कूल, अस्पताल और तहसील मुख्यालय तक आते-जाते हैं, लेकिन सड़क पूरी तरह गड्ढों और कीचड़ में तब्दील हो चुकी है. बरसात के दिनों में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि इस पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है. स्कूली बच्चों को रोजाना कीचड़ से होकर स्कूल जाना पड़ता है. बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है. कई बार एंबुलेंस और अन्य जरूरी वाहन भी गांव तक नहीं पहुंच पाते.

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क बनवाने को लेकर कई वर्षों से लगातार शिकायतें की जा रही हैं. डुमरियागंज विधायक सैय्यदा खातून, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन से कई बार सड़क निर्माण की मांग की गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला. ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि गांव में आकर सड़क बनवाने का वादा करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उनकी समस्या को भुला दिया जाता है. ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मुख्य संपर्क मार्ग की तत्काल मरम्मत और निर्माण कराने की मांग की है.


ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं किया गया तो वे आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे और "सड़क नहीं तो वोट नहीं" के अपने आंदोलन को और तेज करेंगे. उपजिलाधिकारी डुमरियागंज विवेकानंद मिश्र ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेज भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें : सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार : विधायक के पैर रगड़ते ही उखड़ गई सड़क, ग्रामीणों ने धान रोपकर दिखाया आक्रोश

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