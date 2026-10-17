सिद्धार्थनगर में खाद की कालाबाजारी; कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों ने दिया धरना, जिला कृषि अधिकारी लगाए गंभीर आरोप
किसान यूनियन तथा फुटकर उर्वरक विक्रेता संगठन ने उर्वरकों की कालाबाजारी को लेकर ज्ञापन भी सौंपा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 3:13 PM IST
सिद्धार्थनगर : किसान यूनियन तथा फुटकर उर्वरक विक्रेता संगठन ने खाद की कालाबाजारी को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान जिला कृषि अधिकारी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए और संबंधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है.
कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद किसान नेताओं का कहना था कि उर्वरक विक्रेता यूरिया के साथ जिंक या अमोनियम सल्फ़ेट खरीदने की बाध्य कर रहे हैं. इस बाबत जिला कृषि अधिकारी स्तर से कोई कार्रवाई नहीं जा रही है. इससे किसानों को बेवजह अतिरिक्त सामग्री खरीदनी पड़ रही है. प्रदर्शनकारियों ने समस्या संबंधित राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा.
उर्वरक संघ के अध्यक्ष आदर्श श्रीवास्तव ने बताया कि इस समय उर्वरक विक्रेता जिला कृषि अधिकारी की कार्यशैली से बेहद परेशान हैं. इनकी शह पर होलसेलर निर्धारित मूल्य से अधिक रुपये लेकर फुटकर विक्रेताओं को उर्वरक दे रहे हैं. साथ ही अतिरिक्त जिंक, या अमोनियम सल्फ़ेट खरीदने का दबाव बनाते हैं. जबकि अतिरिक्त सामग्री खरीदने मे किसानों की बिलकुल रुचि नहीं है.
भारतीय किसान यूनियन व फुटकर उर्वरक विक्रेता संगठन के जिलाध्यक्ष नीरज कुमार ने कहा कि महंगे दाम पर ठीक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं को यूरिया देते हैं. उन्होंने ज्ञापन देकर डीएम से कार्रवाई की मांग की है. जिला कृषि अधिकारी रविशंकर पाण्डेय का कहना है कि विक्रेताओं द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं. शासन के नियमों के अनुसार ही फुटकर विक्रेताओं को उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है.
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