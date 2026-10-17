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सिद्धार्थनगर में खाद की कालाबाजारी; कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों ने दिया धरना, जिला कृषि अधिकारी लगाए गंभीर आरोप

सिद्धार्थनगर में खाद की कालाबाजारी का आरोप. ( Photo Credit : ETV Bharat )

सिद्धार्थनगर : किसान यूनियन तथा फुटकर उर्वरक विक्रेता संगठन ने खाद की कालाबाजारी को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान जिला कृषि अधिकारी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए और संबंधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है.

सिद्धार्थनगर में किसान यूनियन तथा फुटकर उर्वरक विक्रेता संगठन का प्रदर्शन (Video Credit : ETV Bharat) कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद किसान नेताओं का कहना था कि उर्वरक विक्रेता यूरिया के साथ जिंक या अमोनियम सल्फ़ेट खरीदने की बाध्य कर रहे हैं. इस बाबत जिला कृषि अधिकारी स्तर से कोई कार्रवाई नहीं जा रही है. इससे किसानों को बेवजह अतिरिक्त सामग्री खरीदनी पड़ रही है. प्रदर्शनकारियों ने समस्या संबंधित राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा.