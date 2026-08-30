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सिद्धार्थनगर में 6.78 करोड़ लागत से बनेगा थाना, रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने किया ऐसा दावा

सिद्धार्थनगर में प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने किया शिलान्यास. ( Photo Credit : ETV Bharat )