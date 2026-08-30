सिद्धार्थनगर में 6.78 करोड़ लागत से बनेगा थाना, रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने किया ऐसा दावा
श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने उसका बाजार थाने के नये प्रशासनिक भवन का किया भूमिपूजन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 10:36 AM IST
सिद्धार्थनगर : उत्तर प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने शनिवार को जनपद के उसका बाजार थाना के नए प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया. उसका बाजार थाने के परिसर में बनने वाले प्रशासनिक भवन निर्माण में 6 करोड़ 78 लाख 56 हजार की लागत आएगी. इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और पहले की सरकारों पर जमकर हमला बोला.
श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल कुमार राजभर ने कहा कि पूर्व की सरकारों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत ही खराब थी. भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है. यूपी अब अपराध मुक्त प्रदेश बन चुका है. पहले पुलिस लाइन की हालात जर्जर हो गई थी. अब हर जनपद में भाजपा सरकार सुधारने का काम कर रही है.
रोजगार मंत्री ने कहा कि पहले गुंडागर्दी और भूमाफिया प्रदेश की पहचान थी. बहन-बेटी रात में घर से बाहर निकलने में डरती थीं, लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है. महिलाएं अब रात में निडर होकर घर से निकल रही हैं. अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है.
अनिल राजभर ने कहा कि पूर्व की सरकारों में प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी. प्रदेश में गुंडा गर्दी और भूमाफिया का बोलबाला था, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश बन गया है. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार तमाम योजना चला रही है. पुलिसलाइन के भवनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है.
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