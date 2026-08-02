देश में कभी पेट्रोल-डीजल की शॉर्टेज नहीं थी और न है : हरदीप पुरी
सिद्धार्थनगर में बुद्धा थीम तथा लाइट एवं साउंड के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 10:10 AM IST
सिद्धार्थनगर : केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कपिलवस्तु में शनिवार को सांसद जगदंबिका पाल के साथ बुद्धा थीम (विपश्यना) पार्क एवं भगवान बुद्ध पर आधारित लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण किया. लोकार्पण समारोह के बाद कपिलवस्तु स्थित पर्यटन सुविधा स्थल पर आयोजित जनसभा में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2017 में जब वह केंद्र सरकार का हिस्सा बने तो सिद्धार्थनगर के सांसद जगदंबिका पाल ने उनसे सिद्धार्थनगर को गोद लेने का अनुरोध किया था.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह जिले को गोद तो नहीं ले सके, लेकिन तभी से सीएसआर फंड का इस्तेमाल सिद्धार्थनगर के लिए शुरू करवाया था. मोदी जी ने जब से देश को संभाला है तब से वह बहन बेटियों के प्रति गंभीर हैं. उन्होंने देश को सबसे पहले ओडीएफ बनाने का संकल्प लिया. उसके बाद 4 करोड़ लोगों को आवास दिया और 3 करोड़ आवास देने का कार्य गतिमान है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र की योजना में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है. उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया गया. हमारे बगल में जो देश हैं वहां पेट्रोल डीजल नहीं रहा. हमारे यहां यह फैलाया गया कि पेट्रोल-डीजल की शार्टेज है, जबकि देश में कभी भी पेट्रोल-डीजल का शॉर्टेज नहीं रहा और न है. आज कल हमारी कम्पनियों की स्थिति होर्मुज की वजह से बहुत अच्छी नहीं हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने चाहा तो सिद्धार्थनगर और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का बहुत कुछ विकास कार्य करेंगे. इससे पहले केंद्रीय मंत्री का परिषदीय स्कूलों के बच्चों व भाजपा जनप्रतिनिधियों ने भव्य स्वागत किया.
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