सिद्धार्थनगर में सांसद निधि से बने स्वास्थ्य भवन में लटक रहा ताला, 69.50 लाख रुपये हुए थे खर्च
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भनवापुर के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन इसी वर्ष 27 फरवरी को राज्यसभा सांसद बृजलाल ने किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 1:25 PM IST
सिद्धार्थनगर : पीएचसी भनवापुर के भवन का उद्घाटन 6 महीने पहले किया गया था. इसके बाद डाॅक्टर और अन्य स्टॉफ की तैनाती नहीं हो सकी. नतीजतन यह भवन वीरान पड़ा है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बनने के बाद लोगों की उम्मीद थी कि यहां बेहतर स्वास्थ्य सेवा और सेवाएं मिलेंगी, लेकिन यहां पहुंचने वाले लोगों को निराश लौटना पड़ रहा है.
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उदघाटन बीती 27 फरवरी को राज्यसभा सांसद बृजलाल ने डीएम शिवशरणप्पा जीएन की उपस्थिति में किया था. अस्पताल का नया भवन बनने से क्षेत्रवासियों को यहां इलाज की अच्छी सुविधा मिलने की आस जगी थी, लेकिन विभागीय उदासीनता ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. राज्यसभा सांसद बृजलाल की सांसद निधि से 69.50 लाख रुपये से इसका निर्माण यूपी सिडको ने किया है.
बताया जा रहा कि अस्पताल के नवनिर्मित भवन को बिना हैंड ओवर कराए ही स्वास्थ्य विभाग ने आननफानन लोकार्पण करा दिया. यहां फार्मासिस्ट व एलटी तथा स्टाफ नर्स सहित कुल 5 कर्मचारियों की पोस्टिंग है, लेकिन चिकित्सक की पोस्टिंग न होने से ये सभी 1 किमी दूर पंचायत भवन में ड्यूटी कर रहे हैं.
जानकारी के अभाव में बहुत कम ही लोग पंचायत भवन पहुंच पाते हैं. यहां का मेन गेट टूटा हुआ है. परिसर में बने प्रसव केंद्र के सामने कीचड़ होने से प्रसूताओं को बड़ी समस्या होती है. चाहरदीवारी तथा वाटर सप्लाई की सुविधा नहीं है. कर्मचारी आवास पूर्ण रूप से जर्ज़र हो चुके हैं. कैम्पस में आधा दर्जन एम्बुलेंस जर्ज़र हालात में खड़ी हैं.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार दोहरे का कहना है कि मैं अभी जल्दी आया हूं. ईटीवी भारत के माध्यम से जानकारी मिली है. शीघ्र ही चिकित्सक की तैनाती करके अस्पताल में ओपीडी सहित इलाज की अन्य सुविधाएं शुरू कराई जाएंगी.
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