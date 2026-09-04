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सिद्धार्थनगर में सांसद निधि से बने स्वास्थ्य भवन में लटक रहा ताला, 69.50 लाख रुपये हुए थे खर्च

सिद्धार्थनगर : पीएचसी भनवापुर के भवन का उद्घाटन 6 महीने पहले किया गया था. इसके बाद डाॅक्टर और अन्य स्टॉफ की तैनाती नहीं हो सकी. नतीजतन यह भवन वीरान पड़ा है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बनने के बाद लोगों की उम्मीद थी कि यहां बेहतर स्वास्थ्य सेवा और सेवाएं मिलेंगी, लेकिन यहां पहुंचने वाले लोगों को निराश लौटना पड़ रहा है.

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भनवापुर में डाॅक्टर नहीं. (Video Credit : ETV Bharat)



प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उदघाटन बीती 27 फरवरी को राज्यसभा सांसद बृजलाल ने डीएम शिवशरणप्पा जीएन की उपस्थिति में किया था. अस्पताल का नया भवन बनने से क्षेत्रवासियों को यहां इलाज की अच्छी सुविधा मिलने की आस जगी थी, लेकिन विभागीय उदासीनता ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. राज्यसभा सांसद बृजलाल की सांसद निधि से 69.50 लाख रुपये से इसका निर्माण यूपी सिडको ने किया है.

बताया जा रहा कि अस्पताल के नवनिर्मित भवन को बिना हैंड ओवर कराए ही स्वास्थ्य विभाग ने आननफानन लोकार्पण करा दिया. यहां फार्मासिस्ट व एलटी तथा स्टाफ नर्स सहित कुल 5 कर्मचारियों की पोस्टिंग है, लेकिन चिकित्सक की पोस्टिंग न होने से ये सभी 1 किमी दूर पंचायत भवन में ड्यूटी कर रहे हैं.