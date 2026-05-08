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सिद्धार्थनगर: ककरहवा बॉर्डर पर 24x7 रहेगी पैनी नजर, प्रशासन ने लगाए 23 CCTV कैमरे

सिद्धार्थनगर के ककरहवा बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए जिला प्रशासन ने 23 सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं.

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तस्करी और घुसपैठ पर लगेगी रोक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 4:06 PM IST

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सिद्धार्थनगर: भारत-नेपाल सीमा के ककरहवा बॉर्डर पर जिला प्रशासन द्वारा 23 सीसीटीवी कैमरे शुक्रवार को लगवाए गए हैं. सीमा पर यह सुविधा मिलने से सीमा सशस्त्र बल (SSB) को अब 24 घंटे निगरानी करने तथा अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में काफी सुविधा हो जाएगी.

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर प्रशासन अब और भी गंभीर नजर आ रहा है. शुक्रवार को जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने ककरहवा चेक पोस्ट पर सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण सीसीटीवी कैमरों और यात्री सुविधाओं का लोकार्पण किया.

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सीमा पर डिजिटल सुरक्षा का पहरा: भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर ने ककरहवा चेक पोस्ट का दौरा किया. अंतरराष्ट्रीय सीमा की संवेदनशीलता को देखते हुए यहां 23 स्थाई सीसीटीवी कैमरे लगाए गये हैं, जो अब हर आने-जाने वाले पर पैनी नजर रखेंगे. इन कैमरों के जरिए सीमा क्षेत्र की 24 घंटे डिजिटल निगरानी की जाएगी, जिससे तस्करी और अवैध घुसपैठ पर प्रभावी रोक लग सकेगी. सुरक्षा के साथ-साथ यहां आने-जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए नवनिर्मित शौचालय का भी उद्घाटन किया गया.

सुरक्षा के साथ सुविधाओं पर जोर: जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा इन कैमरों की स्थापना से बॉर्डर पार करने वालों की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी. एसएसबी की 43वीं वाहिनी के कमांडेंट उज्ज्वल दत्ता ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे जवानों को फील्ड इंटेलिजेंस में बड़ी मदद मिलेगी. कैमरों का कंट्रोल रूम बॉर्डर पर ही स्थापित किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना पर तुरंत रिस्पांस दिया जा सके. स्थानीय पुलिस और एसएसबी के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए यह तकनीक एक सेतु का काम करेगी.

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