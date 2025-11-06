सिडकुल की कंपनी के क्वालिटी कंट्रोलर ने की आत्महत्या, पहले पत्नी को व्हाट्सएप पर भेजा मैसेज
लव कुमार कुछ समय से शेयर बाजार में लगातार नुकसान झेल रहा था, लाखों रुपये डूब जाने से वह गहरे कर्ज में डूब गया था
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 6, 2025 at 9:19 AM IST
हरिद्वार: कनखल क्षेत्र के न्यू विष्णु गार्डन कॉलोनी में सिडकुल की एक कंपनी में कार्यरत क्वालिटी कंट्रोलर ने मंगलवार देर रात आत्महत्या कर ली. युवक ने कमरे में हीटर पर कोयला जलाकर जहरीली गैस बना ली और दम घुटने से उसकी मौत हो गई. आत्महत्या से पहले उसने पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा. मैसेज में उसने आत्महत्या की बात करते हुए कहा, मेरी चिंता मत करना.
कंपनी के क्वालिटी कंट्रोलर ने की आत्महत्या: मृतक की पहचान लव कुमार (35) पुत्र सुंदर लाला निवासी न्यू विष्णु गार्डन, कनखल के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, लव कुमार बीते कुछ समय से शेयर बाजार में लगातार नुकसान झेल रहा था. लाखों रुपये डूब जाने से वह गहरे कर्ज में डूब गया था. बताया गया कि उसने कर्ज चुकाने के लिए अपना मकान भी बेच दिया था, लेकिन आर्थिक स्थिति संभल नहीं पाई.
पत्नी को भेजा नोट: घटना के समय लव कुमार घर में अकेला था. देर रात उसने कमरे का दरवाजा बंद कर हीटर पर कोयले रख दिए. कोयला जलने से कमरे में जहरीली गैस भर गई. कुछ ही देर में उसकी सांस थम गई. इससे पहले उसने पत्नी को व्हाट्सएप पर लंबा संदेश भेजा. जिसमें लिखा कि वह अब सब कुछ खत्म कर देना चाहता है. उसने अपने पिता पर भी आरोप लगाया कि वे संपत्ति का बंटवारा नहीं कर रहे, जिससे उस पर आर्थिक संकट और बढ़ गया.
कमरे में मृत मिला शख्स: सुबह जब दरवाजा देर तक नहीं खुला तो पड़ोसियों ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची कनखल थाना पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो अंदर लव कुमार मृत पड़ा था. कमरे में हीटर और आधे जले कोयले रखे हुए थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
पत्नी बच्चों सहित मायके चली गई थी, पिता से भी नाराज था: परिजनों ने बताया कि लव कुमार को शराब की लत थी. इसी कारण उसकी पत्नी कुछ महीने पहले बच्चों को लेकर मायके चली गई थी. इसके बाद से वह मानसिक तनाव में था और अक्सर खुद को अकेला महसूस करता था. लव कुमार ने अपने नोट में यह भी लिखा कि उसके पिता संपत्ति का बंटवारा नहीं कर रहे थे, जबकि वह आर्थिक संकट से गुजर रहा था. इस कारण परिवार में तनाव चल रहा था.
पुलिस कर रही है जांच: एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि-
प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का है. भेजे गए नोट के आधार पर जांच की जा रही है. शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. विसरा सुरक्षित रखा गया है. मोबाइल और चैट रिकॉर्ड की जांच की जा रही है.
-अभय सिंह, एसपी सिटी-
