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घर में घुसकर बीमार महिला से दुष्कर्म, कोरबा में बीमारी से जूझ रही पीड़िता को बनाया हवस का शिकार

कोरबा. मामूली जान पहचान के बाद युवक को घर आमंत्रित करना एक परिवार के लिए बड़ी मुसीबत बन गया. युवक की नीयत घर की बीमार महिला पर पड़ी जो बिस्तर से उठ नहीं पाती. पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है. जहां पथर्रीपारा में महिला के साथ नशे की हालत में एक युवक ने दुष्कर्म की जघन्य वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार का वैधानिक कार्रवाई की है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला के परिजन के साथ आरोपी घर आया था. इसके कुछ देर बाद सोमवार की शाम को वह नशे की हालत में वापस लौटा. पहले उसने बच्चों को बहाना कर घर से बाहर कर दिया. इसके बाद मुंह में कपड़ा ठूंस महिला से अनाचार को अंजाम देकर फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है.

पीड़िता को भर्ती कराया गया

पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है. दिनदहाड़े हुए इस वारदात से लोगों में आक्रोश व्याप्त है. लगभग 30 वर्षीय महिला करीब एक साल से बीमार चल रही है. जो पीलिया से ग्रस्त है. परिजन उसका उपचार निजी अस्पताल में करा रहे हैं. लंबी बीमारी के कारण महिला को चलने फिरने में परेशानी होती है. लिहाजा वह बच्चों के साथ घर में ही रहती है. सोमवार को भी महिला बच्चों के साथ घर में थी.

पार्षद सहित बस्ती वाले पहुंचे घटना स्थल

घटना की जानकारी होने पर सोमवार की शाम को वार्ड पार्षद सहित बस्तीवासी भारी संख्या में मौके पर एकत्रित हो गए. उन्होने डॉयल 112 के अलावा पुलिस को सूचना दी. डॉयल 112 की मदद से पीड़िता को अस्पताल दाखिल कराया गया. इस घटना से बस्तीवासियों मे आक्रोश व्याप्त है.

आरोपी गिरफ्तार

इस विषय में सीएसपी कोरबा प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि सिविल लाइन थाना के पथर्रीपारा में दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इस मामले में महिला का कथन दर्ज किया गया है. इसी बयान के आधार पर एक व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है. जिसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की गई है.