पूर्वी सिंहभूम में विकास के दावों की हकीकत, ग्रामीणों ने कंधों पर लादकर मरीज को पहुंचाया अस्पताल
पूर्वी सिंहभूम जिले में एक बीमार शख्स को ग्रामीण अपने कंधों पर लादकर अस्पताल लेकर पहुंचे.
Published : July 26, 2026 at 6:50 PM IST
पूर्वी सिंहभूम: जिले के डुमरिया प्रखंड की बड़ाकांजिया पंचायत स्थित जादूगोड़ा गांव के चीटामाटी टोला से विकास के दावों पर सवाल खड़े करने वाली एक तस्वीर सामने आई है. गंभीर रूप से बीमार टोला प्रधान जंगल हेम्ब्रम को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को करीब 4 किलोमीटर तक दुर्गम पहाड़ी रास्ते से खटिया की मदद से कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ा.
फोन लगाने के बाद भी नहीं पहुंची 108 एंबुलेंस सेवा
इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग सड़क एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की आलोचना कर रहे हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, उन्होंने सरकारी 108 एंबुलेंस सेवा को कई बार फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. वहीं सड़क नहीं होने के कारण कोई भी वाहन चीटामाटी टोला तक नहीं पहुंच सका. मजबूर होकर ग्रामीणों ने लकड़ी की खटिया पर जंगल हेम्ब्रम को लिटाया और कई युवा एवं बुजुर्ग ने बारी-बारी से कंधा देकर चढ़ाई, ढलान और पथरीले रास्तों से गुजरते हुए करीब चार किलोमीटर दूर कानीकोचा तक पहुंचाया.
व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी
कानीकोचा पहुंचने के बाद निजी वाहन की व्यवस्था करके जंगल हेम्ब्रम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. घटना के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी है. उनका कहना है कि चीटामाटी टोला आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है. बारिश के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं.
चीटामाटी टोला में सड़क बनाने की मांग
बीमार व्यक्ति या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए आज भी खटिया ही एंबुलेंस का काम करती है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि चीटामाटी टोला को जल्द मुख्य सड़क से जोड़ा जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जाए तथा 108 एंबुलेंस सेवा की कथित लापरवाही की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
चीटामाटी गांव निवासी शख्स को इलाज के लिए डूंगरिया सीएससी में भर्ती कराया गया है. पहले से उनकी हालत अब ठीक है. हालांकि उनके गांव तक सड़क नहीं है, जिसके कारण एम्बुलेंस नहीं जा सकी. फिलहाल जहां तक सड़क थी, वहीं से उनको एंबुलेंस में बैठकर लाया गया है: डॉ. पराव माझी, प्रभारी सीएचसी, डुमरिया
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