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बीमार महिला को डंडी कंडी में उठाकर 11 किमी चले ग्रामीण, सिस्टम के खिलाफ फूटा गुस्सा

उत्तरकाशी: पहाड़ों में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां सड़क सुविधा का अभाव ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है. खासकर बीमारों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं. जनपद के मोरी विकासखंड से एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां ग्रामीणों ने एक बीमार महिला को डंडी-कंडी के सहारे 11 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचाया. उसके बाद उन्हें वाहन से मोरी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि करीब दस वर्ष पूर्व धौला से सेवा के लिए सड़क का काम शुरू भी हुआ. लेकिन वह आज तक पूरा नहीं हो पाया है. इस कारण आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं.

सेवा गांव निवासी जगदीप फौजियान ने बताया कि बीते दिनों खंतरा देवी उम्र 56 वर्ष की अचानक तबीयत खराब हो गई. तेज बुखार, उल्टी-दस्त के साथ ही उनका पैरों ने भी काम करना बंद कर दिया था. उसके बाद ग्रामीणों ने आनन-फानन में डंडी-कंडी तैयार की और उन्हें उसके माध्यम से धौला तक करीब सड़क तक पहुंचाया. ग्रामीणों ने बताया कि सेवा से धौला तक की पैदल दूरी करीब 11 किमी है. साथ ही पैदल मार्ग संकरा और खड़ी पहाड़ी पर पगडंडी होने पर वहां से आवाजाही में खतरा बना रहता है. बीमार महिला को उसके बाद वाहन से मोरी अस्पताल पहुंचाने के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया.