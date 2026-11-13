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दो अस्पतालों से रेफर और 3 घंटे एंबुलेंस की देरी ने ले ली कारोबारी की जान, गुस्से में व्यापारियों ने किया बागेश्वर बाजार बंद

दो अस्पतालों से रेफर और 3 घंटे एंबुलेंस की देरी ने ले ली कारोबारी की जान ( FILE PHOTO-ETV Bharat )

घटना के मुताबिक, कपकोट तहसील रोड पर जनरल स्टोर के स्वामी रमेश चंद्र तिरुवा बुधवार को रोज की तरह अपने काम में लगे थे. तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. परिजन उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट ले गए. जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर बागेश्वर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. परिजन रमेश को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां से भी चिकित्सकों ने रमेश को अल्मोड़ा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया.