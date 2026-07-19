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पानीपत के सगे भाई-बहन ने NEET-UG 2026 में मारी बाजी, सेल्फ स्टडी से परीक्षा में मिली सफलता

चाचा-चाची ने डॉक्टर बनने के लिए किया प्रेरित: उन्होंने बताया कि "दसवीं कक्षा में 94 प्रतिशत से अधिक अंक आने के बाद उनके चाचा-चाची ने उन्हें डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद उन्होंने नियमित पढ़ाई, स्वयं के बनाए नोट्स, लगातार रिवीजन और टेस्ट प्रैक्टिस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया." आकाश ने कहा कि "लगातार मेहनत और अनुशासन के साथ किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता."

गांव बुआना लाखू में खुशी का माहौल: दोनों भाई-बहन की सफलता से गांव बुआना लाखू में खुशी का माहौल है. परिजनों, ग्रामीणों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. आकाश ने बताया कि "उनका उद्देश्य केवल डॉक्टर बनना नहीं, बल्कि समाज की सेवा करना है." उन्होंने कहा कि "आज बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और जरूरतमंद लोगों तक बेहतर इलाज पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी. उनका प्रयास रहेगा कि वे मरीजों की सेवा को सबसे ऊपर रखें."

पानीपत: जिले के गांव बुआना लाखू के भाई-बहन ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG 2026) में शानदार सफलता हासिल कर परिवार, गांव और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. दलशेर मलिक के पुत्र आकाश मलिक ने 556 अंक, जबकि पुत्री अंशु मलिक ने 602 अंक प्राप्त कर मेडिकल क्षेत्र में कदम बढ़ाने का सपना साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है.

सेल्फ स्टडी के माध्यम से की परीक्षा की तैयारी: आकाश ने कहा कि "उन्हें सबसे अधिक खुशी इस बात की है कि उन्होंने और उनकी बहन ने साथ मिलकर यह सफलता हासिल की. दोनों का सपना था कि एक साथ डॉक्टर बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं और आज वह सपना पूरा हो गया." वहीं अंशु ने बताया कि "उन्होंने मुख्य रूप से सेल्फ स्टडी के माध्यम से परीक्षा की तैयारी की. वे एक वर्ष तक रोहतक में रहकर पढ़ाई करती रहीं. सुबह के शांत वातावरण में पढ़ाई करने के बाद प्रतिदिन 12 से 13 घंटे अध्ययन और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास उनकी सफलता का आधार बना."

परिवार का निरंतर सहयोग मिलाः अंशु ने बताया कि "बचपन से ही उनकी पढ़ाई की मजबूत नींव रही. गांव की प्रिया दीदी ने शुरुआती दिनों में उन्हें पढ़ाया, जिससे विषयों की अच्छी समझ विकसित हुई. परिवार और गांव का निरंतर सहयोग भी उन्हें प्रेरित करता रहा.

लक्ष्य गांव के जरूरतमंदों का मुफ्त इलाजः उन्होंने कहा कि "उनका लक्ष्य केवल ज्ञानवान डॉक्टर बनना नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों से युक्त चिकित्सक बनना है. अंशु ने संकल्प व्यक्त किया कि डॉक्टर बनने के बाद वह अपने गांव बुआना लाखू के जरूरतमंद लोगों का निःशुल्क इलाज करने का प्रयास करेंगी और समाज तथा देश के विकास में अपना योगदान देंगी."

क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक उदाहरणः दोनों भाई-बहन ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, परिवार के सदस्यों, गुरुजनों और सभी शुभचिंतकों के मार्गदर्शन एवं सहयोग को दिया. आकाश और अंशु की सफलता यह साबित करती है कि दृढ़ संकल्प, निरंतर मेहनत, अनुशासित तैयारी और परिवार और गुरुजनों के मार्गदर्शन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. एक ही परिवार के दो बच्चों का एक साथ NEET परीक्षा उत्तीर्ण करना पूरे क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है. समाज सेवा का उनका संकल्प उनकी इस उपलब्धि को और भी विशेष बनाता है.