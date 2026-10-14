सवाई माधोपुर : एनीकट में डूबने से भाई–बहन की हुई मौत, सिविल डिफेंस की टीम ने बरामद किए शव
पुलिस के अनुसार दोनों भाई–बहन नहाने और पानी की बोतल भरने एनीकट पर गए थे.
Published : October 14, 2026 at 2:56 PM IST
सवाई माधोपुर : जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के डेकवा–नया गांव के बीच डेकवा बालाजी के नजदीक एक एनीकट में डूबने से सगे भाई–बहन की मौत हो गई. घटना की सूचना पर कुस्तला चौकी पुलिस, कोतवाली थाना पुलिस और सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची. सिविल डिफेंस टीम ने एनीकट के गहरे पानी में सर्च अभियान चलाकर कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव बरामद कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया.
कोतवाली थाना एएसआई हुकुम सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह फोन से सूचना मिली कि नया गांव डेकवा के पास एक एनिकट में दो बच्चे डूब गए. एएसआई ने बताया कि सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची. एसडीआरएफ–सिविल डिफेंस टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया और कड़ी मशक्कत कर 6 वर्षीय टोनी और 9 साल की प्रियंका को बाहर निकाला गया. दोनों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भेजा गया. एएसआई ने बताया कि इनके छोटे भाई ने परिजनों को दोनों के डूबने की जानकारी दी. जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे.
एएसआई के अनुसार गंगापुर सिटी सदर थाना क्षेत्र के नारायणपुर टटवाड़ा निवासी एक मोग्या परिवार मजदूरी के लिए डेकवा गांव के नजदीक एक खेत में झोपड़ी बनाकर रह रहा है. जब परिजन खेत में मजदूरी कार्य में व्यस्त थे, तभी 9 साल की प्रियंका अपने 6 साल के छोटे भाई टोनी मोग्या व एक अन्य बालक के साथ एनीकट पर नहाने और पानी की बोतल भरने पहुंची. इसी दौरान प्रियंका और टोनी एनीकट के गहरे पानी में चले गए और डूब गए. इस दौरान एक अन्य बालक ने दोनों भाई–बहनों को पानी में डूबता देखा. उसने इसकी सूचना परिजनों को दी.
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बालक की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और कुस्तला चौकी, कोतवाली थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी. सूचना पर कुस्तला चौकी पुलिस, कोतवाली थाना पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने मौके एनीकट के गहरे पानी में सर्च अभियान शुरू किया. दोनों भाई–बहनों के शव ढूंढ लिए गए. इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने दोनों बच्चों के शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाए. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किए जाएंगे.