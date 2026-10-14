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सवाई माधोपुर : एनीकट में डूबने से भाई–बहन की हुई मौत, सिविल डिफेंस की टीम ने बरामद किए शव

सर्च अभियान चलाती रेस्क्यू टीम ( Source - Civil Defence Team )

सवाई माधोपुर : जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के डेकवा–नया गांव के बीच डेकवा बालाजी के नजदीक एक एनीकट में डूबने से सगे भाई–बहन की मौत हो गई. घटना की सूचना पर कुस्तला चौकी पुलिस, कोतवाली थाना पुलिस और सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची. सिविल डिफेंस टीम ने एनीकट के गहरे पानी में सर्च अभियान चलाकर कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव बरामद कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया.

कोतवाली थाना एएसआई हुकुम सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह फोन से सूचना मिली कि नया गांव डेकवा के पास एक एनिकट में दो बच्चे डूब गए. एएसआई ने बताया कि सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची. एसडीआरएफ–सिविल डिफेंस टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया और कड़ी मशक्कत कर 6 वर्षीय टोनी और 9 साल की प्रियंका को बाहर निकाला गया. दोनों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भेजा गया. एएसआई ने बताया कि इनके छोटे भाई ने परिजनों को दोनों के डूबने की जानकारी दी. जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे.