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साइबेरियन पक्षियों पर गिरी बिजली, कोरबा वन मंडल की घटना

​घटनास्थल पर सुरक्षा के लिए लगे तड़ित चालकों पर सवाल उठ रहा है. जानकारों का कहना है कि गांव में आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए तड़ित चालक (lightning conductors) पहले से लगाए गए हैं. इसके बावजूद बिजली का सीधे पेड़ पर गिरना इन उपकरणों की गुणवत्ता और उनके रख-रखाव पर बड़े प्रश्नचिह्न लगाता है.

​कोरबा: वनांचल क्षेत्र करतला के अंतर्गत ग्राम रामपुर में बुधवार को आकाशीय बिजली गिरने से 6 साइबेरियन पक्षियों की मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि साइबेरियन पक्षियों का एक बड़ा झुंड रामपुर गांव के बड़े से इमली पेड़ पर बैठा था. इसी तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. बारिश के दौरान ही इमली पेड़ पर बिजली गिरी, जिससे छह साइबेरियन पक्षियों की मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि इमली पेड़ पर साइबेरियन पक्षियों ने अपना घोसला बना रखा है.

जिले में 2 स्थानों पर प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष प्रजनन काल बिताने के लिए आते हैं. पहला कनकेश्वर धाम कनकी है जबकि दूसरा करतला क्षेत्र का रामपुर गांव है. कनकी में अधिक तादात में प्रवासी पक्षी आते हैं जबकि रामपुर में सीमित संख्या में पक्षी प्रवास के लिए रुकते हैं. यहां लगभग 500 की तादाद में पक्षी मौजूद रहते हैं. बिजली गिरने की घटना में 6 पक्षियों के मौत हुई है. हादसे के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और हालात का जायजा लिया.





प्राकृतिक आपदा के कारण हुई घटना

कोरबा वन मंडल के एसडीओ सूर्यकांत सोनी ने बताया है कि रामपुर में प्रवासी पक्षी घोंघिला प्रत्येक वर्ष प्रजनन काल के लिए आते हैं. आकाशीय बिजली के कारण 6 पक्षियों के मौत हुई है, वन विभाग द्वारा तत्काल मौके का निरीक्षण किया गया है. पक्षियों के अन्य घोंसलों की सघन तरीके से जांच की गई है. आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं. अच्छी बात यह रही की अन्य किसी भी पक्षी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, वन विभाग पक्षियों की सुरक्षा को लेकर सजग है, नजर बनाए हुए हैं.

इन पक्षियों से जुड़ी बड़ी बातें

ये प्रवासी पक्षी मानसून के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक कनकी में अपने प्रजनन काल का पूरा समय बिताते हैं जब इन पक्षियों के अंडों से बच्चे निकलकर उड़ने लायक हो जाते हैं तब वह इन बच्चों को साथ लेकर वापस लौट जाते है.गांव के लोगों का भी मानना है कि ये पक्षी सुख, समृद्धि और मानसून का संदेश लेकर आते हैं इनकी तुलना ग्रामीण देवदूत से भी करते हैं.

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