दारोगा योगेश की हत्या किसने करवाई? पिता ने दर्ज करवाया मृतक की पत्नी पर FIR
पिता का आरोप है कि विवाह के बाद से ही पत्नी उनके बेटे को प्रताड़ित करती थी. बहू पर हत्या कराने का आरोप. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : October 31, 2026 at 5:16 PM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर स्थित नवगछिया न्यू पुलिस लाइन में कार्यरत दारोगा योगेश कुमार साह की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है. योगेश का शव 24 अक्टूबर को उनके कमरे में फंदे से लटका मिला था. अब मृतक के पिता रामकृष्ण साह ने दारोगा की पत्नी समेत अन्य लोगों पर साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है.
पत्नी पर पिता के गंभीर आरोप
पिता का आरोप है कि अंतरजातीय प्रेम विवाह के बाद से ही पत्नी उनके बेटे को प्रताड़ित करती थी. वहीं, योगेश की मां ने भी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
अज्ञात नंबर से मिली बेटे के मौत की सूचना
मृतक के पिता रामकृष्ण साह ने नवगछिया थाने में दिए आवेदन में अपनी बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने बताया कि उनका बेटा योगेश कुमार साह नवगछिया एसपी कार्यालय में लेखपाल के पद पर कार्यरत था. 24 अक्टूबर की सुबह करीब सात बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया. फोन करने वाले ने योगेश की मौत की सूचना दी. इसके बाद वह नवगछिया पुलिस लाइन पहुंचे.
"बेटे की मौत की सूचना सुबह करीब सात बजे अज्ञात नंबर से मिली थी. नवगछिया पहुंचने पर बेटे का शव कमरे में फंदे से लटका मिला. बहू बेटे को प्रताड़ित करती थी और साजिश के तहत उसने ही हत्या कराई है. पूरे मामले की एसआईटी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते है." - रामकृष्ण साह, मृतक के पिता
पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल
पिता के मुताबिक जब वह बेटे के कमरे में पहुंचे तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था. योगेश का शव फंदे से लटका हुआ था और उसका पैर चौकी से सटा हुआ मुड़ा था.उन्होंने घटना की परिस्थितियों पर संदेह जताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि पुलिस ने जल्दबाजी में शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया.
बहू और उसके पिता पर हत्या कराने का आरोप
रामकृष्ण साह ने अपनी बहू और उसके पिता और अन्य लोगों पर साजिश के तहत बेटे की हत्या कराने का संदेह जताया है. उन्होंने बताया कि योगेश ने कुछ महीने पहले ही अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच विवाद होता रहता था.
मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग
पिता का आरोप है कि बहू उनके बेटे पर लगातार दबाव बनाती थी और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी. उन्होंने पूरे मामले की एसआईटी से जांच कराने और जांच प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करने की मांग की है. उनका आरोप है कि पत्नी ने ही उनके बेटे की हत्या करवाई है.
घटना से एक दिन पहले पटना गई थी पत्नी
इस मामले में एक और अहम बात सामने आई है. योगेश की पत्नी कुमारी पटना सचिवालय में स्टेनो के पद पर कार्यरत है. वह दुर्गापूजा के दौरान छुट्टी लेकर नवगछिया आई थी और पुलिस लाइन स्थित आवास में पति के साथ रह रही थी. इस दौरान दोनों को पूजा पंडालों में भी घूमते देखा गया था. परिजनों के अनुसार, घटना से एक दिन पहले वह नवगछिया से पटना चली गई थी.
सौतेली मां ने भी बहू पर लगाए आरोप
परिजनों के मुताबिक इसके अगले दिन ही सुबह योगेश का शव कमरे में फंदे से लटका मिला. पति की मौत की सूचना मिलने के बाद उनकी बहू भी पटना से नवगछिया पुलिस लाइन पहुंची थी. वहीं योगेश की मौत के बाद उनकी सौतेली मां उर्वशी देवी का रो-रोकर बुरा हाल था. वह बार-बार बहू पर बेटे की हत्या करवाने का आरोप लगा रही थीं.
आत्महत्या मानने से इनकार
बदहवास उर्वशी देवी का कहना था कि बहू योगेश को लगातार प्रताड़ित करती थी और दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. घटना के बाद से ही परिजन योगेश की मौत को आत्महत्या मानने से इनकार करते रहे हैं.
थानेदार का बयान
वहीं पूरे मामले पर नवगछिया थाने के थानेदार अरविंद राय ने बताया कि मृतक के पिता रामकृष्ण साह के आवेदन पर नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
"मृतक के पिता रामकृष्ण साह के आवेदन पर नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."- अरविंद राय, थानेदार, नवगछिया
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