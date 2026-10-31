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दारोगा योगेश की हत्या किसने करवाई? पिता ने दर्ज करवाया मृतक की पत्नी पर FIR

भागलपुर में दारोगा योगेश की पत्नी पर FIR ( ETV Bharat )

पिता का आरोप है कि अंतरजातीय प्रेम विवाह के बाद से ही पत्नी उनके बेटे को प्रताड़ित करती थी. वहीं, योगेश की मां ने भी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

अज्ञात नंबर से मिली बेटे के मौत की सूचना

मृतक के पिता रामकृष्ण साह ने नवगछिया थाने में दिए आवेदन में अपनी बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने बताया कि उनका बेटा योगेश कुमार साह नवगछिया एसपी कार्यालय में लेखपाल के पद पर कार्यरत था. 24 अक्टूबर की सुबह करीब सात बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया. फोन करने वाले ने योगेश की मौत की सूचना दी. इसके बाद वह नवगछिया पुलिस लाइन पहुंचे.

"बेटे की मौत की सूचना सुबह करीब सात बजे अज्ञात नंबर से मिली थी. नवगछिया पहुंचने पर बेटे का शव कमरे में फंदे से लटका मिला. बहू बेटे को प्रताड़ित करती थी और साजिश के तहत उसने ही हत्या कराई है. पूरे मामले की एसआईटी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते है." - रामकृष्ण साह, मृतक के पिता

पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल

पिता के मुताबिक जब वह बेटे के कमरे में पहुंचे तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था. योगेश का शव फंदे से लटका हुआ था और उसका पैर चौकी से सटा हुआ मुड़ा था.उन्होंने घटना की परिस्थितियों पर संदेह जताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि पुलिस ने जल्दबाजी में शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया.

बहू और उसके पिता पर हत्या कराने का आरोप

रामकृष्ण साह ने अपनी बहू और उसके पिता और अन्य लोगों पर साजिश के तहत बेटे की हत्या कराने का संदेह जताया है. उन्होंने बताया कि योगेश ने कुछ महीने पहले ही अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच विवाद होता रहता था.

मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग

पिता का आरोप है कि बहू उनके बेटे पर लगातार दबाव बनाती थी और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी. उन्होंने पूरे मामले की एसआईटी से जांच कराने और जांच प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करने की मांग की है. उनका आरोप है कि पत्नी ने ही उनके बेटे की हत्या करवाई है.