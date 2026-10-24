बिहार में दारोगा की मौत, सरकारी क्वार्टर से डेड बॉडी बरामद
नवगछिया में दारोगा योगेश कुमार का शव उनके सरकारी कमरे से बरामद हुआ है. वह अपराध शाखा में तैनात थे. रिपोर्ट- अमरजीत
Published : October 24, 2026 at 10:39 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 10:53 AM IST
भागलपुर : बिहार के भागलपुर में दारोगा की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया. नवगछिया पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टर में शनिवार सुबह दारोगा युगेश कुमार का शव फंदे से लटका बरामद हुआ. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना पर नवगछिया के पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा सहित कई वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल उनकी मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है.
सरकारी क्वार्टर में लटकता पाया गया शव
जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब छह बजे एक सहकर्मी पुलिस पदाधिकारी युगेश कुमार के कमरे पर पहुंचे. वहां उन्हें फंदे से लटका देखकर सहकर्मी ने तत्काल पुलिस लाइन और वरीय अधिकारियों को सूचना दी. इसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल की जांच के लिए FSL की टीम को भी बुलाया गया.
एसपी कार्यालय की अपराध शाखा में थे तैनात
युगेश कुमार मूल रूप से बांका जिले के बौंसी प्रखंड अंतर्गत बाराहाट के रहने वाले थे. वह नवगछिया एसपी कार्यालय की अपराध शाखा में कार्यरत थे. पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टर में अकेले रहते थे. हाल ही में विभागीय पदोन्नति के तहत उन्हें जमादार से इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति मिली थी. पदोन्नति के बाद नवगछिया के पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने एक कार्यक्रम में उनके कंधे पर बैच लगाकर सम्मानित किया था. कुछ ही समय बाद उनकी मौत की खबर से पुलिसकर्मियों और अधिकारियों में शोक का माहौल है.
वरीय अधिकारियों ने घटनास्थल का किया निरीक्षण
घटना की सूचना मिलने पर एसपी वैभव शर्मा, एसडीपीओ सईम रजा और मुख्यालय डीएसपी समेत अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने सरकारी क्वार्टर का निरीक्षण किया. साक्ष्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कमरे को सील कर दिया गया, ताकि जांच के दौरान किसी तरह की छेड़छाड़ न हो.
एफएसएल टीम ने जुटाए वैज्ञानिक साक्ष्य
मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि किन परिस्थितियों में युगेश कुमार की मौत हुई. फिलहाल घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. मामले पर SP वैभव शर्मा से बातचीत करने की कोशिश किया लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया.
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