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बिहार में दारोगा की मौत, सरकारी क्वार्टर से डेड बॉडी बरामद

दारोगा योगेश कुमार की संदिग्ध हालत में मिला शव ( ETV Bharat )

भागलपुर : बिहार के भागलपुर में दारोगा की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया. नवगछिया पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टर में शनिवार सुबह दारोगा युगेश कुमार का शव फंदे से लटका बरामद हुआ. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना पर नवगछिया के पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा सहित कई वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल उनकी मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है.

सरकारी क्वार्टर में लटकता पाया गया शव