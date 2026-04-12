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'सर्विस रिवॉल्वर से मेरी बेटी की हत्या की गई..' SI दामाद पर लगा अवैध संबंध में मर्डर का आरोप

दारोगा के सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. परिजन अवैध संबंध को वजह बता रहे हैं. पढ़ें-

सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या या हत्या?
सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या या हत्या? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 12, 2026 at 4:08 PM IST

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मुंगेर : बिहार के मुंगेर में सफियाबाद थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर की पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई. मामले में तब नया मोड़ आया जब मृतक के परिजनों ने आरोपी पति पर अवैध संबंध का जिक्र किया और उसी के चलते हत्या किए जाने का आरोप लगाया.

दारोगा की पत्नी ने आत्महत्या : शुरुआत में इसे आत्महत्या बताया जा रहा था, लेकिन मृतका के परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. घटना के बाद समस्तीपुर से पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजन पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं.

हत्या है या आत्महत्या? : जानकारी के अनुसार 11 अप्रैल की शाम पति-पत्नी के बीच हल्का विवाद हुआ था. हालांकि बाद में शांत हो गया. पति के मुताबिक, दोनों बाजार जाने की तैयारी में थे और इसी दौरान जब वह बाथरूम में थे, तभी उनकी पत्नी ने मेरे सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार ली. घायल अवस्था में उसे मुंगेर के इमरजेंसी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

FSL की टीम ने जब्त की सर्विस पिस्टल : घटना की सूचना मिलते ही मुंगेर एसपी समेत वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. एफएसएल टीम ने मौके से सर्विस पिस्टल को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की वैज्ञानिक जांच की जा रही है.

'मेरी बेटी की हत्या की गई है' : इधर, मृतका के पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी की हत्या की गई है. उन्होंने बताया कि मेरी बेटी अपने भाई-बहनों में सबसे छोटी थी और उसकी शादी 7 फरवरी 2025 को बड़े धूमधाम से सब इंस्पेक्टर के साथ हुई थी.

''सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर मेरी बेटी की घर में हत्या की गई है. साल-भर पहले ही हमने बेटी की शादी की थी. हत्या की वजह साथ काम करने वाली महिला पुलिस से अवैध संबंध हो या जो हो. वो अभी बरियारपुर थाना में तैनात है, उसको लेकर हमारी पुत्री को बराबर प्रताड़ित करते थे.'' - मृतक के पिता

अवैध संबंध में हत्या : परिजनों का आरोप है कि महिला के पति का एक 'महिला पुलिसकर्मी' के साथ घनिष्ठ संबंध था, जिसे लेकर अक्सर पति-पत्नी के बीच विवाद होता था. मृतक की मां और मौसी ने भी कहा कि उनकी बेटी मजबूत स्वभाव की थी और वह आत्महत्या नहीं कर सकती. उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है. वहीं, पुलिस पूरे मामले को हर पहलू से जांच रही है. आत्महत्या या हत्या, इसका खुलासा अब जांच और एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा.

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