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बिहार पुलिस के दारोगा की सड़क हादसे में मौत, ड्यूटी से लौटते समय ट्रक ने मारी टक्कर

बांका में बिहार पुलिस के 30 वर्षीय दारोगा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है. घर लौटते समय हुआ हादसा. रिपोर्ट- दीपक चौधरी

SI Suraj Bhushan died
बांका दारोगा की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2026 at 11:24 AM IST

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बांका: बिहार के बांका टाउन थाना में पदस्थापित एसआई सूरज भूषण की बुधवार की रात करीब 1:30 बजे सड़क हादसे में मौत हो गई. दुर्घटना टाउन थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस के पास हुई. हादसे में उनके साथ बाइक पर सवार साथी सागर कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गए. उनका इलाज बांका सदर अस्पताल में चल रहा है.

घर लौटते समय हुआ हादसा: एसआई सूरज भूषण बुधवार रात ड्यूटी समाप्त करने के बाद बाइक से अपने साथी सागर कुमार के साथ आवास की ओर जा रहे थे. इसी दौरान पोस्ट ऑफिस के पास उनकी बाइक ट्रक से टकरा गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए बांका सदर अस्पताल पहुंचाया.

बांका दारोगा की मौत (ETV Bharat)

दारोगा के साथी की हालत गंभीर: सदर अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक डॉ. अफसार अली ने जांच के बाद एसआई सूरज भूषण को मृत घोषित कर दिया. वहीं उनके साथी सागर कुमार की हालत गंभीर बताई जा रही है. चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है.

घटना की सूचना मिलते पहुंचे पुलिस अधिकारी: घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ अमर विश्वास और टाउन थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सदर अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने अस्पताल में घायल सागर कुमार के इलाज की स्थिति के बारे में जानकारी ली. इसके बाद पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी.

वाहन चालक की तलाश में पुलिस: पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है. ताकि हादसे की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया जा सके. दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान और उसके चालक के संबंध में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है.

पति का शव देख पत्नी का बुरा हाल: इधर एसआई सूरज भूषण की मौत की खबर मिलते ही उनके परिजन सदर अस्पताल पहुंच गए. पति का शव देखते ही पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. परिजनों के विलाप से अस्पताल का माहौल गमगीन हो गया.

पुलिस महकमे में शोक की लहर: दारोगा की मौत की खबर से बांका पुलिस महकमे में भी शोक की लहर है. सहकर्मियों और अधिकारियों ने घटना पर दुख जताया है. एसडीपीओ अमर विश्वास ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

"सड़क हादसे को लेकर पुलिस जांच कर रही है. दुर्घटना में शामिल वाहन और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."-अमर विश्वास, एसडीपीओ

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