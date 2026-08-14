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छल और दुष्कर्म : सब इंस्पेक्टर को सश्रम कैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला

जगदलपुर : फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शासकीय पद और पुलिस की वर्दी की आड़ में एक महिला को शादी का झूठा झांसा देकर दुष्कर्म करने एवं पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने के मामले में कड़ा रुख अपनाया गया है. न्यायालय ने अभियुक्त और महकमे से बर्खास्त हो चुके तत्कालीन सब इंस्पेक्टर विकेश चौहान को गंभीर अपराध का दोषी माना. कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 15 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) शैलेश अच्युत्य पटवर्धन की अदालत ने फैसला किया है.







कैसे झांसे में आई युवती ?

अभियुक्त ने पीड़िता से फेसबुक के जरिए पहचान बढ़ाकर खुद को तलाकशुदा बताया और उसका विश्वास जीता. इसके बाद शहर के पुलिस क्वार्टर में पीड़िता को रखकर उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए. बाद में चित्रकोट के शिव मंदिर में दिखावटी विवाह कर लिया. जब पीड़िता को उसकी पहली पत्नी के जीवित होने और तलाक ना होने की सच्चाई पता चली, तब उसने रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर थाने में मामला दर्ज कराया.

10 वर्ष सश्रम की सजा

​सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक प्रीति वानखेड़े ने प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए अदालत ने बर्खास्त सब इंस्पेक्टर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 494 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया. अदालत के आदेशानुसार ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. जबकि जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

अदालत ने की टिप्पणी