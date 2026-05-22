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एसआई भर्ती पुनः परीक्षा-2021 : आयोग का संवेदनशील निर्णय, फॉर्म अपडेट को लेकर दी ये बड़ी जानकारी

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 का पुनः आयोजन आगामी 20 सितंबर 2026 (रविवार) को किया जा रहा है. परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की सुविधा के मद्देनजर आयोग की ओर से आवेदन पत्र में संशोधन और अनिवार्य केवाईसी की प्रक्रिया 16 से 30 मई 2026 तक संचालित की जा रही है. 3.83 लाख अभ्यार्थी को एप्लीकेशन अपडेट और केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना होगा.

आयोग का संवेदनशील निर्णय : आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि विगत पाच वर्षों में कई अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या एसएसओ आईडी बदल चुके हैं. इस कारण अनेक अभ्यर्थियों को अपना पुराना आवेदन ढूंढने और वर्तमान संशोधन प्रक्रिया को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इसके लिए अभ्यर्थियों के हितों के प्रति संवेदनशील रुख अपनाते हुए परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों का आवश्यक डेटा सीधे आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दिया गया है.

वेबसाइट पर सूची का प्रकाशन और एसएमएस अलर्ट : मेहता ने बताया कि आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई विशेष संकलित सूची में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आवेदन क्रमांक और उनकी मूल एसएसओ आईडी अंकित है. जिन अभ्यर्थियों के पुराने मोबाइल नंबर बंद हो चुके हैं, वे भी इस सूची से अपनी सही एसएसओ आईडी जानकर आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इसके साथ ही आयोग की ओर से सभी पात्र अभ्यर्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर फार्म एडिट करने के लिए मैसेज भी भेजे जा रहे हैं, ताकि उन्हें उनके आवेदन क्रमांक और एसएसओ आईडी की त्वरित जानकारी मिल सके.

लापरवाही पर निरस्त हो सकता है आवेदन : उन्होंने बताया कि आयोग ने उन अभ्यर्थियों, जिन्होंने समय-सीमा शुरू होने के बावजूद अब तक अपने आवेदन में आवश्यक सुधार या अनिवार्य सम्मति दर्ज नहीं की है, उन्हें आगाह किया है कि निर्देशों की अवहेलना करने या निर्धारित तिथि (30 मई) तक प्रक्रिया पूर्ण न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों का आवेदन स्वतः निरस्त माना जा सकता है.

तकनीकी सहायता के लिए डिजिटल गाइडलाइंस जारी : मेहता ने बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपडेट करने के पूर्व के डेटा को वर्तमान प्रोफाइल में स्थानांतरित करने और फार्म एडिट करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए आयोग ने ओटीआर आधारित सेवा के लिए सहायता दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करते हुए ओटीआर और केवाइसी प्रक्रिया की जानकारी के लिए डेमोन्सट्रेटिव वीडियों भी अपलोड किया हुआ है. इसका अवलोकन आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध इम्पोर्टेन्ट लिंक्स में उपलब्ध एप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक कर किया जा सकता है.