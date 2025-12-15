ETV Bharat / state

एसआई भर्ती पेपर लीक: सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज खंगाल रही है एसओजी, ऐसे दबोचे जा रहे आरोपी

एसओजी की गिरफ्त में ट्रेनी एसआई और डमी अभ्यर्थी बना वीडीओ ( Etv Bharat Jaipur )