एसआई भर्ती पेपर लीक: सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज खंगाल रही है एसओजी, ऐसे दबोचे जा रहे आरोपी
जयपुर: उप निरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा के पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के मामले में एसओजी सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की गहनता से जांच में जुटी है. परीक्षा केंद्र पर लिए गए दस्तखत, हैंडराइटिंग और फोटो और वर्तमान फोटो, हैंडराइटिंग और दस्तखत से मिलान किया जा रहा है. संदेह होने पर तकनीकी जांच और विश्लेषण किया जा रहा है. इसके बाद पूछताछ और गिरफ्तारी की जा रही है.
तीन एसआई और एक वीडीओ गिरफ्तार: एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि डीआईजी परिस देशमुख के नेतृत्व में टीम ने आरपीएससी के रिकॉर्ड का विश्लेषण किया. इसमें दस ट्रेनी एसआई के रिकॉर्ड संदिग्ध पाए गए. एफएसएल की जांच के बाद ट्रेनी एसआई कुणाल चौधरी, चूनाराम जाट और अशोक कुमार खिलेरी को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, कुणाल की जगह डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने वाले ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) अशोक कुमार खींचड़ को भी गिरफ्तार किया गया है.
लीक पेपर मिला या खुद हल किया: उन्होंने कहा कि बाकी दो अभ्यर्थियों चूनाराम जाट और अशोक कुमार खिलेरी की जगह परीक्षा देने वालों के बारे में पड़ताल जारी है. उन्होंने बताया कि ग्रामसेवक अशोक कुमार खींचड़ ने तीन लाख रुपए लेकर डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दी है. उन्होंने बताया कि अभी कई पहलुओं पर आगे अनुसंधान किया जा रहा है. आरोपी ग्रामसेवक पहले भी किसी परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बनकर बैठा था या नहीं. इसके साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि ग्रामसेवक ने लीक पेपर पढ़कर परीक्षा दी थी या वह इतना होशियार है कि उसने अपने दम पर पेपर हल किया.
अब तक 137 आरोपी गिरफ्तार: उनका कहना था कि इस मामले में अब तक कुल 137 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें 63 प्रशिक्षु एसआई और 06 चयनित उपनिरीक्षक शामिल हैं. उन्होंने बताया कि एसआई भर्ती के पेपर लीक मामले में एसओजी सभी पहलुओं के आधार पर जांच कर रही है. पेपर लीक के साथ ही डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने जैसे पहलु को लेकर भी जांच की जा रही है.
आरपीएससी से मंगवाया पूरा रिकॉर्ड: राजस्थान लोकसेवा आयोग से भर्ती से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड मंगवा रखा है. इसका लगातार विश्लेषण किया जा रहा है. पिछले दिनों जांच में कुछ अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड संदिग्ध लगा. परीक्षा देने वाले शख्स और नौकरी कर रहे शख्स की फोटो, हैंडराइटिंग और दस्तखत के मिलान के दौरान दोनों में भिन्नता सामने आने पर एफएसएल से जांच करवाई गई. एफएसएल जांच में जिनकी पुष्टि हुई कि परीक्षा देने वाला और नौकरी हासिल करने वाला शख्स अलग-अलग है. उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है.
दो चरण में होती है दस्तावेजों की जांच: उन्होंने बताया कि दस्तावेजों की जांच दो चरण में पूरी होती है. पहले एसओजी के अधिकारी प्रारंभिक स्क्रूटनी करते हैं. जिसमें यह पता चलता है कि परीक्षा देने वाले और नौकरी करने वाले शख्स की फोटो, हैंडराइटिंग या दस्तखत में भिन्नता है या नहीं. संदेह होने पर एफएसएल से जांच करवाई जाती है. उन्होंने साफ किया कि हालांकि यह बहुत मेहनत का काम है. लेकिन हर एक के दस्तावेजों की जांच की जा रही है.