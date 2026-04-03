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निर्धारित तिथि पर ही होगी एसआई भर्ती परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को जारी आदेश में किया संशोधन

एसआई भर्ती परीक्षा-2025 5 एवं 6 अप्रैल 2026 आयोजित की जाएगी.

राजस्थान लोक सेवा आयोग
राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 3, 2026 at 6:57 PM IST

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अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 5 एवं 6 अप्रैल 2026 आयोजित की जाने वाली एसआई भर्ती परीक्षा-2025 निर्धारित तिथि और समय पर आयोजित की जाएगी. शुक्रवार को सर्वाेच्च न्यायालय की विशेष बेंच की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा- 2021 के सभी अभ्यर्थियों के स्थान पर मात्र कोर्ट में प्रार्थना-पत्र दायर करने वाले अभ्यर्थी तक ही सम्मिलित करने के आदेश दिए हैं. एसआई भर्ती 2025 को लेकर बने संशय के बादल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से छट गए है. आदेश के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्पष्ठ कर दिया है कि परीक्षा निर्धारित तिथि और समय पर होगी.

प्रकरण एक नजर: सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 2 अप्रैल 2026 को एसएलपी विधि प्रार्थना-पत्र सूरजमल मीना बनाम राजस्थान राज्य और अन्य में सुनवाई कर एसआई पुलिस परीक्षा-2021 में सम्मिलित सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को एसआई पुलिस परीक्षा-2025 में सम्मिलित करने के आदेश दिए थे. इसके विरुद्ध आयोग की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में 2 अप्रैल 2026 को ही प्रार्थना-पत्र दायर किया गया था.

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इस प्रार्थना पत्र पर 3 अप्रैल 2026 को अवकाश के दिन सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में दिए गए आदेश को मात्र प्रार्थना-पत्र पेश करने वाले अभ्यर्थी तक ही सीमित कर दिया है. आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि न्यायालय के संशोधित आदेश के बाद अब परीक्षा के आयोजन में कोई तकनीकी बाधा नहीं है. परीक्षा निर्धारित तिथि और समय पर ही आयोजित होगी.

दो दिन दो पारियों में होगी परीक्षा: आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि एसआई भर्ती 2025 का आयोजन 5 और 6 अप्रैल को 1 हजार 15 पदों के लिए होने जा रहा है. दोनों दिन दो पारियों में परीक्षा होगी. उन्होंने बताया कि राज्य के 26 जिलों और कुल 41 शहरों में 1 हजार 174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 7 लाख 70 हजार से अधिक अभ्यार्थी पंजीकृत है. मेहता ने बताया कि परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है. परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने और सुरक्षा की दृष्टि से विशेष रणनीति बनाई गई.

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