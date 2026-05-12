आरपीएससी: एसआई भर्ती परीक्षा-2021 दोबारा 20 सितंबर को आयोजित होगी, 16 मई से कर सकेंगे आवेदन में संशोधन
आरपीएससी ने स्पष्ट किया है कि इस पुन: परीक्षा में वही अभ्यर्थी सम्मिलित हो पाएंगे, जो पूर्व में दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित रहे थे.
Published : May 12, 2026 at 3:19 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने एसआई भर्ती-2021 की नई परीक्षा तिथि मंगलवार को जारी कर दी है. यह परीक्षा अब 20 सितंबर (रविवार) को आयोजित की जाएगी. पेपर लीक प्रकरण में कोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने पूर्व में यह परीक्षा रद्द कर दी थी तथा पुनः आयोजन की घोषणा की थी. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि एसआई भर्ती-2021 का पूर्व में आयोजन 13 से 15 सितंबर 2021 को हुआ था. यह परीक्षा 859 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें 3 लाख 83 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे. मेहता ने स्पष्ट किया कि पुनः परीक्षा में वही अभ्यर्थी सम्मिलित हो पाएंगे, जो पूर्व में दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित रहे थे.
16 मई से खुलेगी एडिट विंडो: सचिव ने बताया कि 16 मई से 30 मई 2026 के बीच अभ्यर्थी अपने आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं पत्राचार का पता अपडेट कर सकेंगे. किसी अभ्यर्थी ने अपनी SSO आईडी बदल दी है, तो वे 'फेच एप्लीकेशन फॉर्म' विकल्प का उपयोग करके अपनी पुरानी आईडी का डेटा नए प्रोफाइल में ट्रांसफर कर सकेंगे. इससे उनका पुराना रिकॉर्ड और आवेदन की जानकारी नए सिस्टम में जुड़ जाएगी.
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केवाईसी पूर्ण करना बेहद जरूरी: मेहता ने बताया कि इस भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थियों को एक बार की पंजीकरण (OTR) प्रक्रिया अपडेट करनी होगी. जिन अभ्यर्थियों को कोई अन्य सुधार नहीं करना है, उन्हें भी एक बार फॉर्म को एडिट मोड में खोलकर अपनी लाइव फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान के उपयोग की अनिवार्य रूप से सहमति देनी होगी. इसके बाद 'फाइनल सब्मिट' बटन पर क्लिक कर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर आवेदन सबमिट करना होगा. इस प्रक्रिया के बिना आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा. आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व की परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी ही पुनः परीक्षा दे सकेंगे. इसमें नए अभ्यर्थियों को अवसर नहीं मिलेगा.