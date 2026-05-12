एसआई भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई की जमानत रद्द करवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार
एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला. मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई की जमानत रद्द करवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार...
Published : May 12, 2026 at 8:31 PM IST
जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करवाने के मामले में जगदीश विश्नोई को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश राज्य सरकार की उस एसएलपी पर दिया है, जिसमें हाईकोर्ट के 16 जनवरी 2026 के उसे जमानत देने वाले आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है.
एसएलपी पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय एवं एएजी शिव मंगल शर्मा ने कहा कि जगदीश विश्नोई 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़े संगठित पेपर लीक रैकेट का एक प्रमुख मास्टरमाइंड एवं किंगपिन रहा था. राजस्थान एटीएस एवं एसओजी की गई जांच के अनुसार, आरोपी ने अन्य सह-आरोपियों एवं सेंटर सुपरिंटेंडेंट राजेश खंडेलवाल के साथ मिलकर WhatsApp के जरिए 10 लाख रुपए में गोपनीय पेपर पहले से प्राप्त किए, उन्हें हल करवाया और बाद में भारी धनराशि लेकर अभ्यर्थियों तक पहुंचाया.
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जिन 25 अभ्यर्थियों को लीक पेपर मुहैया कराए गए थे, उनका भी भर्ती में चयन हुआ है. जांच के दौरान आरोपी से एक अकाउंट डायरी बरामद हुई, जिसमें अभ्यर्थियों एवं धन लेन-देन का विवरण दर्ज था. एफएसएल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि डायरी में लिखावट जगदीश विश्नोई की ही थी. आरोपी 2008 से ही ऐसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और उसके खिलाफ समान प्रकृति के 13 अन्य आपराधिक केस दर्ज हैं.
राज्य सरकार ने कहा कि इस मामले में 3 मार्च 2024 को पुलिस थाना एटीएस एवं एसओजी में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420 एवं 120-बी, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, 1992 के प्रावधानों तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत दर्ज की गई थी. इस साजिश में कुल 139 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और केस की बहस अंतिम चरण में है. करीब 150 गवाहों के बयान बाकी हैं.