ETV Bharat / state

एसआई भर्ती-2021: परीक्षा रद्द करने के टास्क को लेकर दी थी SIT ने पहली रिपोर्ट, 4 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )