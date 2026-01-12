ETV Bharat / state

एसआई भर्ती-2021: परीक्षा रद्द करने के टास्क को लेकर दी थी SIT ने पहली रिपोर्ट, 4 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश

एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को जमानत देने के आदेश दिए हैं.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 12, 2026 at 8:41 PM IST

4 Min Read
जयपुर: एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में एकलपीठ की ओर से भर्ती रद्द करने के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में चयनित अभ्यर्थियों की ओर से बहस सुनकर मामले की सुनवाई 15 जनवरी को तय की है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश चयनित अभ्यर्थियों व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए. वहीं इस मामले में एकलपीठ ने चार आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा ने अदालत को बताया कि एसआईटी की पहली रिपोर्ट के आधार पर एकलपीठ ने भर्ती रद्द करने के संबंध में आदेश दिया था, जबकि एसआईटी ने परीक्षा रद्द करने के टास्क के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट दी थी. वहीं एसआईटी ने मामले में पुनर्विचार कर अपनी दूसरी रिपोर्ट दी. जिसमें माना गया कि दोषियों की छंटनी संभव होने के कारण पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका है कि यदि परीक्षा में गड़बड़ी अधिक नहीं है, तो परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं है.

अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इसके अलावा यह मामला व्यापक स्तर पर नकल का नहीं है. भर्ती में 421 अभ्यर्थियों का आरएएस भर्ती में भी चयन हुआ है. इसके अलावा वेस्ट बंगाल में उत्तर कुंजी में गड़बड़ी के कारण भर्ती रद्द की गई थी. खंडपीठ को यह भी बताया गया कि पकड़े गए अभ्यर्थियों में से कई डमी अभ्यर्थी हैं. ऐसे में यह मामला न तो व्यापक स्तर पर नकल का बनता है और ना ही पेपर लीक का. इसके अलावा तत्कालीन आयोग सदस्य बाबूलाल कटारा ने भी किसी गैंग को पेपर देने के बजाए व्यक्तिगत स्तर पर ही पेपर दिया था. ऐसे में एकलपीठ के आदेश को रद्द किया जाए.

चार आरोपियों को जमानत: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में चार आरोपियों कैलाश कुमार, मंगलाराम, परमेश चौधरी और विनोद कुमार जाट को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की एकलपीठ ने यह आदेश चारों आरोपियों की ओर से पेश जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, आरोपियों की ओर से जेल में बिताई अवधि और केस की सुनवाई में लगने वाले समय को देखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करना उचित है.

जमानत याचिकाओं में अधिवक्ता प्रिंस पाल सिंह व अन्य वकीलों ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं को मामले में फंसाया गया है. विनोद कुमार गत 28 अगस्त, कैलाश कुमार गत 19 सितंबर, परमेश चौधरी 23 सितंबर और मंगलाराम गत 27 सितंबर से जेल में बंद है. इसके अलावा जांच एजेंसी ने मामले में अनुसंधान पूरा कर अदालत में आरोप पत्र पेश कर दिया है. इसके अलावा सह आरोपियों को पूर्व में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत दी जा चुकी है.

याचिकाओं में कहा गया कि अभियोजन पक्ष ने कैलाश कुमार और परमेश चौधरी के खिलाफ पेपर खरीदने, मंगलाराम पर अपनी जगह अन्य को परीक्षा में बैठाने और विनोद पर पेपर खरीदने व बेचने का आरोप लगाए है, लेकिन अभियोजन पक्ष के पास इस संबंध में कोई भी कड़ीबद्ध साक्ष्य नहीं है. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपी विनोद लंबे समय से फरार रहा है. वहीं कैलाश व मंगलराम ने पेपर खरीदे हैं. ऐसे में अपराध की प्रकृति को देखते हुए उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

