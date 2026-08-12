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SI भर्ती 2021: डमी कैंडिडेट बिठाकर प्लाटून कमांडर बना आरोपी गिरफ्तार, 10 लाख में किया था सौदा

SOG ने मार्च 2025 से फरार इनामी आरोपी राजमोहन मीणा को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी राजमोहन मीणा
आरोपी राजमोहन मीणा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2026 at 7:42 PM IST

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जयपुर: राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए साल 2021 में हुई एसआई भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने और प्लाटून कमांडर बने आरोपी को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने गिरफ्तार कर लिया है. उसकी पोल खुलने के बाद से वह फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर एसओजी ने दस लाख रुपए का इनाम रखा था.

डमी अभ्यर्थी बिठाने वाले सरगना से सौदा: एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा में अपने स्थान पर डमी बैठाकर फर्जी तरीके से पास होकर प्लाटून कमांडर के पद पर चयनित और मार्च 2025 से फरार 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी राजमोहन मीणा को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक के संबंध में दर्ज प्रकरण की जांच में सामने आया कि राजमोहन मीणा ने खुद परीक्षा नहीं दी. सवाई माधोपुर के हिंगोनी निवासी आरोपी ने भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करवाने वाले गिरोह के सरगना हनुमान प्रसाद मीणा से 10 लाख रुपए में सौदा कर परीक्षा में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाया था.

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22 मार्च 2025 को हो गया फरार: उसने धोखाधड़ी कर मेरिट में 1623 वीं रैंक हासिल की और प्लाटून कमांडर के पद पर अंतिम रूप से चयनित हुआ. राजमोहन मीणा आरपीटीसी, जोधपुर में प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान दिनांक 22 मार्च, 2025 को फरार हो गया था. इस मामले में डमी अभ्यर्थी बिठाने वाले गिरोह के सरगना हनुमान प्रसाद मीणा को 23 जून 2024 को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है.

जयपुर में किराए पर कमरा लेकर काटी फरारी: फरार राजमोहन मीणा पर एसओजी ने दस हजार रुपए का ईनाम रखा था. गिरफ्तारी से बचने के लिए राजमोहन मीणा प्रशिक्षण केंद्र और अपने पैतृक घर से फरार होकर जयपुर में करतारपुरा फाटक के पास किराए का कमरा लेकर रहा. एसओजी के डीआईजी भुवन भूषण यादव, एसपी कुंदन कंवरिया के नेतृत्व में अनुसंधान अधिकारी एएसपी चिरंजीलाल मीणा ने आरोपी को गिरफ्तार किया. उसे कोर्ट में पेश कर 15 अगस्त तक रिमांड पर लिया गया है.

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