ETV Bharat / state

SI भर्ती 2021: डमी कैंडिडेट बिठाकर प्लाटून कमांडर बना आरोपी गिरफ्तार, 10 लाख में किया था सौदा

आरोपी राजमोहन मीणा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए साल 2021 में हुई एसआई भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने और प्लाटून कमांडर बने आरोपी को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने गिरफ्तार कर लिया है. उसकी पोल खुलने के बाद से वह फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर एसओजी ने दस लाख रुपए का इनाम रखा था. डमी अभ्यर्थी बिठाने वाले सरगना से सौदा: एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा में अपने स्थान पर डमी बैठाकर फर्जी तरीके से पास होकर प्लाटून कमांडर के पद पर चयनित और मार्च 2025 से फरार 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी राजमोहन मीणा को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक के संबंध में दर्ज प्रकरण की जांच में सामने आया कि राजमोहन मीणा ने खुद परीक्षा नहीं दी. सवाई माधोपुर के हिंगोनी निवासी आरोपी ने भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करवाने वाले गिरोह के सरगना हनुमान प्रसाद मीणा से 10 लाख रुपए में सौदा कर परीक्षा में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाया था. इसे भी पढ़ें- SOG Action : डमी कैंडिडेट बिठाकर बनी पटवारी, 10 हजार की इनामी आरोपी गिरफ्तार, 5 लाख नकद देकर दिलवाई परीक्षा