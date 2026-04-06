SI भर्ती परीक्षा रद्द : मंत्री किरोड़ी बोले- सरकार को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, किसानों को दिया राहत का भरोसा
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने SI भर्ती परीक्षा रद्द के फैसले का स्वागत किया. कहा- मैं पहले भी कहता था, यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए.
Published : April 6, 2026 at 3:40 PM IST
जयपुर: राजस्थान की 2021 की SI भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया है. सोमवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से इस फैसले से संतुष्ट हैं और पहले से ही इस परीक्षा को रद्द करने की मांग करते रहे थे. सुप्रीम कोर्ट का फैसले स्वागत योग्य है. मीणा ने कहा कि अब सरकार को सुप्रीम नहीं जाना चाहिए. इसके साथ ही मीणा ने ओलावृष्टि से हुए खराबे पर कहा कि सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं. किसानों को जल्द राहत मिलेगी.
सरकार अपील नही करें : किरोड़ी लाल मीणा ने कहा- मैं पहले भी कहता था कि यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए और अब जब कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है, तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं. उन्होंने राज्य सरकार से अपील करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जानी चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को जल्द न्याय मिल सके और नई प्रक्रिया शुरू हो सके. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि परीक्षा को लेकर लंबे समय से विवाद और शिकायतें सामने आ रही थीं, जिसके चलते यह निर्णय आवश्यक हो गया था. अब सरकार को चाहिए कि पारदर्शिता के साथ नई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करे, ताकि योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिल सके.
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किसानों को मिलेगी राहत : वहीं, दूसरी ओर, हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को लेकर भी मंत्री ने महत्वपूर्ण जानकारी दी. किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि सर्वे पूरा होने के बाद एसडीआरएफ के मापदंडों के अनुसार जिन किसानों की फसल में 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान पाया जाएगा, उन्हें राहत प्रदान की जाएगी.
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उन्होंने भरोसा दिलाया कि रिपोर्ट मिलते ही मुआवजे की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी. मीणा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है और प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सर्वे कार्य में पारदर्शिता और तेजी बरती जाए, ताकि प्रभावित किसानों को समय पर सहायता मिल सके.