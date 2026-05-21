SI भर्ती पेपर लीक में बाबूलाल कटारा के ड्राइवर को SOG ने गिरफ्तार किया, डमी अभ्यर्थी बने सरकारी टीचर को पकड़ा
पेपर लीक मामले में एसओजी ने बाबूलाल कटारा के चालक नादान सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया. साथ ही दूसरे मामले में एक शिक्षक को पकड़ा.
Published : May 21, 2026 at 8:05 PM IST|
Updated : May 21, 2026 at 8:23 PM IST
जयपुर: एसआई भर्ती-2021 की लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने अब राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा के चालक नादान सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया है. नादान सिंह ने अपने बेटे अजय प्रताप सिंह के लिए पेपर का जुगाड़ किया था. इस मामले में एसओजी अजय प्रताप सिंह को पहले गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं, SOG ने वरिष्ठ शिक्षक द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े डमी अभ्यर्थी के एक मामले में सरकारी स्कूल में अध्यापक को गिरफ्तार किया है.
ड्राइवर ने अपने बेटे तक पहुंचाए सवाल-जवाब: एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि बाबूलाल कटारा के ड्राइवर नादान सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने बेटे अजय प्रताप को एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में अवैध लाभ दिलाने के लिए सुनियोजित साजिश रची थी. जांच में यह तथ्य सामने आने पर उसे गिरफ्तार किया गया है.
उन्होंने बताया कि ड्राइवर नादान सिंह ने अपने बेटे को एसआई भर्ती का फॉर्म भरवाया और बाबूलाल कटारा से लिखित परीक्षा में मदद सुनिश्चित करवाई. एडीजी ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई कि बाबूलाल कटारा ने परीक्षा से पहले तीनों दिन की परीक्षा प्रश्न और उत्तर अपने भांजे विजय कुमार डामोर को उपलब्ध करवाए थे. नादान सिंह ने विजय डामोर से प्रश्न और उत्तर लेकर अपने बेटे तक पहुंचाए थे.
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अजय प्रताप को पिछले साल किया गिरफ्तार: एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि लीक पेपर पढ़कर अजय प्रताप सिंह ने एसआई भर्ती की परीक्षा दी और उसके हिंदी विषय में 200 में से 174.28 और सामान्य ज्ञान में 200 में से 150.2 अंक मिले, जिससे उसने परीक्षा पास की. अजय प्रताप को एसओजी 18 अगस्त, 2025 को गिरफ्तार कर चुकी है. अब इस मामले में एसओजी ने नादान सिंह को गिरफ्तार किया है. उसे कोर्ट में पेश कर 22 मई तक रिमांड पर लिया गया है. अब एसओजी इस मामले में नादान सिंह से पूछताछ में जुटी है. एसओजी उससे यह भी पूछताछ कर रही है कि इसे कैसे पता चला कि बाबूलाल कटारा ने पेपर लीक कर रहा है.
अब तक 141 आरोपी हुए गिरफ्तार: उनका कहना है कि राजस्थान पुलिस में एसआई के पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान लोकसेवा आयोग की ओर से यह परीक्षा करवाई गई थी. जिसके पेपर लीक मामले में अब तक 141 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस पूरे नेटवर्क की जड़ें खंगालने के लिए एसओजी गहनता से अनुसंधान कर रही है. इस मामले में गिरफ्तार नादान सिंह पदमपुरा (अजमेर) का रहने वाला है. वह फिलहाल, अजमेर पुलिस लाइन के पास महादेव नगर में रह रहा है.
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दस हजार रुपए के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर राजस्थान स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) लगातार नए-नए खुलासे कर रही है. अब एसओजी ने वरिष्ठ शिक्षक (माध्यमिक शिक्षा) द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े डमी अभ्यर्थी के एक मामले में सरकारी स्कूल में अध्यापक को गिरफ्तार किया है. उसने किसी अन्य अभ्यर्थी की जगह डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी थी. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी अनिल कुमार मीणा ने अपनी जगह डमी अभ्यर्थियों को बिठाकर परीक्षा दिलवाई थी. इस मामले में दस हजार रुपए के इनामी आरोपी और सरकारी स्कूल में अध्यापक (लेवल-1) मनोहरलाल मांजू को गिरफ्तार किया गया है.
मूल अभ्यर्थी दो साल पहले गिरफ्तार: उनका कहना है कि वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा-2022 की सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान की 24 दिसंबर 2022 को हुई परीक्षा पेपर लीक होने से निरस्त कर दी गई. इसके बाद 29 जनवरी 2023 को दुबारा परीक्षा हुई. एसओजी की जांच में सामने आया कि आरोपी अनिल कुमार मीणा ने खुद परीक्षा नहीं दी. उसने अपनी जगह डमी अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलवाई और परीक्षा पास कर वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर चयनित हुआ. उसे एसओजी ने 4 सितंबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया.